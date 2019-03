¿Sientes envidia de un colega en la oficina? Descubre cómo lidiar con ésta

Sería bueno que llegaras al punto en que no te afecte negativamente el éxito de los demás

Hay que aceptarlo, muchas veces, los éxitos que logran las otras personas en tu trabajo no siempre podrían ser motivo de felicidad y orgullo para ti, ¡y es que la envidia podría estarte carcomiendo en estos casos!

Pero como sabemos que esta emoción tan negativa no te ayuda en nada bueno, a continuación, te decimos cómo lidiar con ella, para que la desaparezcas de tu sistema lo más pronto que puedas.

Deja de compararte

Mantén tus objetivos bien enfocados y recuerda que lo que logres- o no logres- no tiene nada que ver con lo que la otra persona está o no haciendo.

Si constantemente estás evaluando tu felicidad o tu éxito comparándote con los demás, es probable que siempre estés decepcionado porque vas a pensar que “siempre hay alguien mejor que tú”, según explicó la experta en liderazgo, Sheri Staak.

Muestra tu apoyo a los demás

A pesar de que sientas envidia, trata de ser amable y felicitar a tus compañeros cuando logren tener éxito en algo. Después de todo, tú esperarías lo mismo de los demás si estuvieras en su lugar.

Si tratas de alegrarte por alguien a pesar de que sientes rencor o enojo, te sentirás mejor contigo mismo y será más fácil que desaparezca más rápido cualquier sentimiento de envidia que tengas.

Asume más responsabilidades

Podría ocurrir que tengas envidia de alguien que tiene un logro importante porque sientes que tú no haces mucho en el trabajo, que no puedes crecer más en la empresa o que estarías mejor en otro lugar.

Es decir, que podrías estar cansado de hacer las mismas cosas día tras día.

Por eso, para evitar que tu empleo se vuelva tedioso y comiences a compararte con los demás, ponte la meta de tener más responsabilidades.

Aunque podría parecer abrumador echarte encima más trabajo, esto te ayudará a saber todo lo que eres capaz de hacer y es más probable que encuentres significado en lo que haces.

Haz alianza con los otros

¡Así es! Recuerda que en un trabajo no hay enemigos, sino colegas, y tú podrás beneficiarte de esto. En lugar de enojarte porque alguien más está teniendo ascensos o triunfos laborales, aprovecha que tienes tan cerca a ese compañero y relaciónate con él para aprender a mejorar tu desempeño.

¡Convierte a ese ‘adversario’ en tu mentor!

Proyecta tu felicidad

Una buena forma de disminuir los niveles de envidia que sientes por el éxito de otro es recordando las buenas cosas que has obtenido en tu empleo, como los amigos o las habilidades que has desarrollado.

Es decir que, en lugar de estar fijándote en lo que los otros obtienen, concéntrate en lo que tienes tú. Además, podrías proponerte nuevos objetivos para mantenerte entusiasmado con otras metas que, quizás, no habías considerado.

Como ves, sentir envidia no te va ayudar en nada bueno. Así que haz todo lo posible por quitarte ese feo sentimiento; ya que, si lo logras, de seguro comenzarás a disfrutar mucho más de tu trabajo, tus compañeros y de tu vida.

