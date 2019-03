Humberto Zurita vivió en silencio la enfermedad de Christian Bach, por amor

View this post on Instagram

CRISTIAN : Felices cumple días !!! ❤️ Buena edad para cambiar estatutos y horóscopos para que tu manantial mane amor sin miseria para que te enfrentes al espejo que exige y pienses que estás linda y estés linda casi no vale la pena desearte júbilos y lealtades ya que te van a rodear como ángeles o veleros de modo que desearte un feliz cumpleaños podría ser tan injusto con tus felices cumpledías acuérdate de esta ley de tu vida si hace algún tiempo fuiste desgraciada eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza de todos modos para ti no es novedad que el mundo y yo te queremos de veras pero yo siempre un poquito más que el mundo. Versión libre. MB #contodomiamor #todaunavida #compañerayamiga♥♥❤❤