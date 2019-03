Alexandría Ocasio-Cortez abre oficina en Queens para defender a su comunidad

La congresista y su equipo de 9 personas ofrecerá servicios de inmigración, ayuda a inquilinos y asuntos de transporte, entre otras necesidades de sus constituyentes

Alexandría Ocasio-Cortez, la joven congresista que saltó a primera plana a nivel nacional hace unos meses tras derrotar al líder del partido demócrata Joseph Crowley en el Distrito 14 de Nueva York, está presta a seguir dando la pelea por reformas políticas desde Washington, pero también a escuchar de primera mano las necesidad de su comunidad, al abrir este lunes una nueva oficina en Queens.

Así lo recalcó este lunes la política, experta en relaciones internacionales, durante la inauguración del local ubicado en pleno corazón de Jackson Heights, en la avenida 37 con calle 74, un hecho que, según dijo, la llena de orgullo.

Tras varias semanas de obras de renovado para convertirlo en lo que ella misma define como “un sitio seguro y acogedor” para sus constituyentes, el espacio abrió sus puertas con una renta mensual de $5,400 dólares, mucho menos de los $15,000 que el dueño de la antigua oficina que tenía el congresista Crowley estaba solicitando.

“Espero que todos los constituyentes en el distrito sientan la bienvenida de esta oficina porque nuestra misión y lo que queremos decir y hacer es trabajar por el pueblo, por todas las personas que sientan que tenemos un espacio seguro. Aquí no miramos los ingresos, los estatus de inmigración, solo queremos trabajar para que podamos establecer y crear soluciones para los problemas que las personas tengan”, dijo la líder de Queens y El Bronx, donde pronto abrirá otra oficina.

“Queremos trabajar también junto a los líderes y personas de la comunidad que tienen soluciones y necesitan ayuda con esas soluciones”, agregó Ocasio-Cortéz, destacando que también le preocupan los temas de los salarios y la salud.

La demócrata, de origen puertorriqueño, fue cuestionada además sobre el plan del gobernador Andrew Cuomo de volver a sostener conversaciones para que Amazon reconsidere abrir su oficina en Long Island City, en Queens, sobre lo que dijo que no critica esa postura pero se mantiene en que debe incluirse a la comunidad.

“Entiendo la posición del Gobernador. Sé que era algo que quería hacer y no le critico su postura por sí misma. Lo que quiero decir es que no podemos imponer cosas a las comunidades. Mi oposición a Amazon siempre se basó en los asuntos de la comunidad. Creo en la autodeterminación de las comunidades y una de nuestras preocupaciones, era como esa comunidad se iba a ver impactada sin haber sido consultada cuando alguien viene y dice vamos a hacer esto y no vamos a hablar con ustedes”.

Satisfacción entre los constituyentes

Tras enterarse de la apertura de la oficina de su representante federal, el ecuatoriano Germán Roncano, aseguró que le produce mucha esperanza saber que la líder política está en disposición de velar por los intereses de quienes viven en su comunidad.

“Me gusta mucho lo que ella ha hecho y es bueno para uno saber que la tenemos acá al lado y que nos quiere ayudar”, dijo el trabajador, quien anticipó que Ocasio-Cortez dará la pelea por asuntos de vivienda y por los indocumentados. “Aquí hay muchas necesidades con esto de las rentas que cada vez está más caras y también muchos inmigrantes con necesidades”.

La colombiana Aura Rosa Méndez también destacó la manera como Alexandría pasó de ser una activista comunitaria que se ganaba la vida incluso siendo mesera y bartender, a una de las voces más fuertes y escuchadas en el Congreso y se alegró al saber que la tendrá más cerca.

“Eso es bueno. Ella nos puede ayudar. Principalmente con los problemas de vivienda que hay”, dijo la residente de Jackson Heights, quien incluso fue más allá y dijo que un día le gustaría ver a la política ocupando cargos más altos.

“Me gustaría que fuera Alcalde o Presidente”, dijo la inmigrante, coincidiendo precisamente con un reporte de City and State, en el cual se aseguró que la congresista pudiera tener chances en futuros comicios para convertirse en la Alcaldesa de la Gran Manzana, con lo que pudiera ganar mayor experiencia para asumir retos más grandes.

A pesar de ello, ese camino no parece ser el faro que por ahora guía a Ocasio-Cortez, quien reiteró que desea seguir trabajando fuertemente a nivel federal para promover cambios significativos en los que “la comunidad tenga una voz fuerte” y pueda promover leyes a favor de los inmigrantes, las viviendas, el salario y la salud.

La nueva oficina de Ocasio-Cortez