Marco Antonio Regil sale de ‘Un Nuevo Día’

Todos los detalles de porqué no duró ni un año

A menos de un año de ser presentado como el nuevo conductor de ‘Un Nuevo Día’, Marco Antonio Regil sale del show matutino de la cadena Telemundo.

Aunque aun no se ha confirmado oficialmente, pudimos saber que el presentador mexicano y la cadena habrían llegado un acuerdo para su salida, que sería a fines de abril, debido al aparente descontento de ambas partes.

Según una de nuestras fuentes, Regil no estaría muy de acuerdo con la manera de trabajar en el show, y se habría quejado de que no le habrían cumplido todo lo que le prometieron.

Por otro lado, otra de las fuentes nos aseguró que Marco Antonio habría tenido problemas con todos sus compañeros tratando de imponer su forma de trabajo y no dejándose guiar por el resto. “Ha tenido problemas con todo el mundo, con Rashel (Díaz), Adamari (López) y hasta con el Chef James que se lleva bien con todo el mundo, le exigió más de una vez que no cocinara carne y le quizo imponer que hiciera comida vegana”, nos explicó.

Lo cierto es que, las dos fuentes aseguran que hasta en las redes sociales el público habría manifestado que Regil no es del gusto de quienes miran el show. Lo que sí es un hecho, y como te lo hemos mostrado, los números del rating de ‘Un Nuevo Día’ están muy por debajo de su competencia directa ‘Despierta América’.

Ambas personas que trabajan dentro de la cadena Telemundo, nos aseguraron que la esperanza de la producción de ‘Un Nuevo Día’, es que la nueva era del show matutino de Univision no funcione y el público los elija ahora a ellos, y es por eso que estarían dispuestos a hacer varios cambios, entre ellos refrescar los presentadores, comenzando por la salida de Regil y la incorporación de la Chiqui Baby.

Pero, ¿quién reemplazaría al presentador mexicano? Aun no habría un nombre definido. Sabemos que intentaron contratar a Mark Tacher, quien en un momento lo habría pensado, pero finalmente se habría decidido por el no, pues no le habría gustado la forma de trabajo, ni el manejo del contenido. Algo parecido habría pasado con Arturo Carmona y con Raúl González que no habrían aceptado una propuesta que le habrían hecho para estar en ‘Un Nuevo Día’. Hasta el momento no habrían encontrado a nadie que les diera el ‘sí’.

Nos comunicamos con Telemundo para tener una reacción de su parte con respecto a la salida de Regil pero nos dijeron que no tenían ningún comentario al respecto.

ASÍ LO RECIBÍAN EN 16 DE ABRIL DEL 2018: