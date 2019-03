Nicholasa Mohr, finalista para el reto de lectura de la ciudad

A partir del 1 de abril se abre la votación para elegir el libro

Nilda vive en El Barrio. Esta niña de 10 años y un talento artístico entendido y valorado en su humilde casa pero no fuera de ella. La novela que la escritora descendiente de puertorriqueños Nicholasa Mohr crea alrededor de esta inmigrante en Nueva York fue uno de los libros más reconocidos por The New York Times en 1973 y el mejor del año según la American Library Association.

Ahora, 45 años después, es uno de los propuestos para que sea leído por toda la ciudad.

La novela de Mohr es una de las cinco finalistas propuestas por la Oficina del Alcalde para Media y Entretenimiento y BuzzFeed para el reto de lectura de la ciudad en la campaña One Book, One New York.

Las otras finalistas son A Place for Us de Fatima Farheen Mirza, Just Kids de Patti Smith, Another Brooklyn de Jaqueline Woodson y Free Food for Millionaires de Min Jin Lee. Este año son todas mujeres, de distintas etnias, edades, experiencias vitales y todas con una conexión profunda con la ciudad.

A partir del 1 de abril y hasta finales de ese mes los neoyorquinos podrán votar en nyc.gov/onebook para elegir el libro que leerá toda la ciudad. El libro ganador de esta votación popular se anunciará el 3 de mayo.

Para prepararse para ello, los editores de los cinco libros nominados han hecho llegar copias a las bibliotecas de la ciudad en los cinco condados (2,500 en total) y los libros estarán disponibles también en las tiendas de la ciudad.

One Book, One New York no solo trata de animar y construir el sentimiento de comunidad entre los neoyorquinos sino también apoyar a la industria editorial de la ciudad y los vendedores de estos en momentos de importantes desafíos. Actualmente hay 55 librerías independientes en la ciudad y ocho Barnes & Noble, y esta campaña de lectura conjunta reconoce lo importante que son estas tiendas en los barrios como centros culturales.