Perro Dálmata sacrificó su vida para salvar la de sus dueños ante ataque de cobra

"Tyson" evitó que sus dueños fueran atacados por el reptil, aunque esto le costó la vida

Un video que ha circulado en las últimas horas por Internet se ha vuelto viral pues muestra, una vez más, la lealtad que puede tener un perro hacia sus dueños, a tal grado que son capaces de arriesgarse e incluso, sacrificar su vida por la de ellos.

Esta es la historia de Tyson, un perro Dálmata que perteneció a un hombre llamado Ameen Sharif, quien radica junto con su familia en Bhubaneswar, una ciudad perteneciente al estado de Odisha, en India, quien grabó los últimos minutos de vida de su mascota, tras haber realizado un acto heroico en favor de él y de los suyos.

Resulta ser que en la madrugada, Ameen despertó tras los ladridos de Tyson; al salir de su casa para ver lo que le ocurría a su mascota de tan solo año y medio, se dio cuenta que traía hinchado el labio, del lado izquierdo.

Pero terrible hallazgo el que realizó esta persona cuando notó que al lado del perro habían los restos de una cobra, la cual fue abatida por el Dálmata. El hombre comenzó a grabar el hecho y a los pocos segundos, su mascota entró en estado de shock.

Pronto, Ameen se puso en contacto con una línea telefónica que ofrece auxilio en caso de mordedura de serpiente y el experto, al escuchar el caso, le confirmó que Tyson había sido atacado por una cobra india, la cual es altamente peligrosa, y le aconsejó que lo llevará de inmediato al veterinario.

Desafortunadamente, al ser las 2 de la mañana, no encontró a ninguno que pudiera atender al perro, por lo que Tyson murió solo media hora después de haberse producido el encuentro entre ambos animales.

“Salvó nuestras vidas, pero desafortunadamente no pudimos salvar la suyas… El tipo de lealtad que muestra el canino y su sacrificio supremo no puede ser olvidado por nuestra familia. Es desalentador que haya tantos hospitales para atender a los seres humanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero cuando un animal está herido, no hay hospitales de emergencia para ellos”, comentó Sharif a un medio local.