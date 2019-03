Paris Jackson reacciona ante las acusaciones de abuso sexual que señalan a Michael como un monstruo

La hija del rey del pop parece que solo está pensando en su carrera...

Recientemente el fantasma que ronda la historia del rey del pop retomó fuerza luego de que una ex empleada de éste narrara los espeluznantes actos sexuales que el cantante sostenía con menores de edad en su rancho Neverland.

La hija de Michael Jackson, Paris, parece estar muy preocupada por su carrera artística, una fuente allegada a la actriz le ha dicho a The Sun que la joven solo está pensando en su carrera. “Su preocupación es que cualquier película que protagonice fracase si el escándalo de abusos de Michael es todo en lo que la gente piensa cuando la ven en la pantalla“, dice la fuente. La supuesta amiga de la actriz aleja que Paris Jackson tiene miedo que ahora que todas estas declaraciones están saliendo a la luz, los directores teman trabajar con ella, por su nombre y las acusaciones que giran entorno a su padre.

Pero ahora además de las declaraciones de Adrian McManum, la ex empleada doméstica de Jackson, también resurgen las narrativas de James Safechuck y Wade Robson quienes aseguran haber sido abusados por Michael Jackson. “Me decía que era amor. Me decía que me amaba y que Dios nos quería juntos. Para mí, Michael era Dios“, contó Robson en una entrevista con Oprah Winfrey.

James y Wade también cuentan su historia en el documental Leaving Nerverland, que recién transmitió la cadena HBO, la cual también será demandada por la familia del fallecido por el cargo de “asesinato póstumo”, según reportó el portal de Infobae.

