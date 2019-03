Las fotos de Julián Gil desnudo que están por salir a la luz

Al actor lo están chantajeando

Julián Gil no para con los problemas. Además de su eterno lío legal con Marjorie de Sousa, una serie de fotos comprometedoras están la órbita y próximamente podrían ver la luz.

El galán de ascendencia boricua aseguró en declaraciones a TVNotas que hay una serie de personas que lo está chantajeando para no ventilar las imágenes, pero él no tiene problema con eso, ni está preocupado.

“Son fotografías artísticas y casualmente las han ido filtrando con el afán de querer hacerme daño, pero no lo van a lograr. Esas imágenes se hicieron en su momento para un calendario. La gente sabe que yo hacía eso en los 90 para apoyar fundaciones de niños, y eso siempre lo voy a hacer”, dijo.

Gil ha estado bajo el ojo del huracán desde que se separó de Marjorie, la patria potestad de su hijo Matías los ha mantenido en una lucha que va para dos años.

“No me acomplejan los desnudos, pero insisto, el querer revivir esas fotografías que en su momento hice no me afecta porque soy una persona que enfrenta las cosas, por eso es que he decidido hablar de esa situación. Espero que me dejen de chantajear con esas imágenes”, agregó.