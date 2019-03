Multimillonario de Nueva York se venga de su ex proclamando nueva boda en un inmenso cartel

Alan Scheinkman, juez de la Corte Suprema de NY, casa hoy al anciano Harry Macklowe con Patricia Landeau

A sus 82 años, el multimillonario neoyorquino Harry Macklowe se casa hoy con la francesa Patricia Landeau, pero también hará una regalo especial a su primera esposa, Linda Macklowe, colocando cerca de donde vive una inmensa foto de la sonriente nueva pareja en Park Avenue.

La proclamación de amor y desamor, según como se le quiera ver, se erigió los últimos dos días en Park Avenue y East 56th Street. La ex esposa vive no muy lejos, en The Plaza.

La instalación de malla de poliéster, visible en bloques, adorna la esquina noroeste del emblemático complejo de condominios de Macklowe en 432 Park Avenue, considerada la torre residencial más alta del hemisferio occidental.

El retrato en blando y negro de los dos enamorados se extiende 42 x 24 pies, y es una foto del famoso estudio parisino Studio Harcourt.

Es un mensaje no escrito a Linda, de 80 años, quien no ha sido invitada a la boda, destacó Page Six / New York Post. Ellos estuvieron casados por 59 años

Harry, quien le lleva unos 20 años a Landeau, tendrá una ceremonia de boda diurna en Weylin, dentro del antiguo Williamsburgh Savings Bank en Brooklyn, presidida por Alan Scheinkman, juez de la Corte Suprema de Nueva York.

Esta noche la fiesta continuará en el Bajo Manhattan, con una cena para 100 invitados en el restaurante francés “Le Coucou”. Más tarde, 200 personas han sido convocadas a una recepción en el piso 78 de 432 Park Avenue, con su inmensa foto dándoles la bienvenida a ellos y a quienes no han sido invitados.

Es el mismo piso donde Harry y Linda pelearon ferozmente en los últimos dos años sobre sus activos. El divorcio fue tan amargo que, en un momento dado, el desarrollador inmobiliario se jactó de ofrecerle a Linda la mitad de su fortuna de $2 mil millones de dólares sólo para sacarla de su vida.