Noches neoyorquinas de flamenco y fusión

La más reciente edición del Festival de Flamenco trae a los mejores cantantes, bailares y músicos del famoso ritmo español

Un selecto grupo de artistas traerá a la ciudad los apasionados cantos, ritmos y bailes españoles, como parte de la agenda del ya tradicional Festival de Flamenco de Nueva York.

El pianista Chano Domínguez y los cantantes Diego Guerrero e Israel Fernández serán parte de la amplia lista de talento que forma la edición numero 19 del referido festival, que abre hoy jueves hasta el domingo 17 de este mes y que tiene como escenarios al Joe’s Pub y al New York City Center.

Domínguez adelanta que para esta ocasión estará tocando al piano solo y viene con un repertorio variado que incluirá dos composiciones originales, temas tradicionales de su país y algunos clásicos del cancionero norteamericano.

“Estoy feliz de poder formar parte de este festival una vez más. Espero que el público me acompañe en esa noche especial en la que también tocaré algunas de las composiciones que hice con el respaldo del Chambers Music of America. Además, habrá un invitado especial que por lo pronto dejaré en incógnita pero que tengo la certeza de que el público disfrutará”, agrega el artista que explora en su repertorio fusiones de flamenco y jazz y que estará ofrecerá su concierto mañana viernes.

Por su parte, el cantante Israel Fernández, quien actuará esta noche a partir de las 7 p.m. y proviene de una tradición familiar de flamenco, cuenta que trae un espectáculo muy diferente a lo que está acostumbrado a hacer. Explica también que con su propuesta titulada ‘Trato’, quiere traer al público un mensaje.

“Interpretaré canciones del disco ‘Trato’ en el que entrego al público un mensaje positivo que traigo que todo el mundo tenga fe en que lo que se quiere se puede alcanzar. El disco va un poco en torno con instrumentos que no son tan comunes para mí, es muy innovador”, cuenta el artista que estará acompañado por su esposa, la bailarina Sonia Olla.

Fernández ha colaborado con los más renombrados artistas del flamenco y del pop, entre los que figuran los españoles Antonio Canales y Farruquito, así como Madonna, Alejandro Sanz y Ricky Martin. Para el cantante la determinación y una constante búsqueda han sido la clave en su trayectoria y recuerda lo que más le impacto de su trabajo junto a Madonna.

“Lo importante es no parar. No conformarse ni detenerse y eso me ha llevado a compartir escenario con artistas que no olvidaré. Trabajar con Madonna, por alrededor de mes y medio, convivir con ella, unir su voz a mi voz fue increíble. Me llamó mucho la atención su entrega y el corazón que le pone a todo. Es muy humana. Cuando la conocí entendí de inmediato por qué es la estrella que es”, subraya.

Por su lado, el cantante Diego Guerrero está listo para compartir con el público un programa que incluye temas de su más reciente producción denominada ‘Vengo caminando’. El referido álbum estuvo nominado al Grammy Latino.

“Estoy muy contento por esta oportunidad de tocar para el público en Nueva York de la mano del Festival de Flamenco. Este será mi debut en la ciudad y vengo desde España con mi cuarteto. Tenemos piano, percusión, bajo y yo estaré en la guitarra y canto”, comenta.

Guerrero, que además es compositor, arreglista y productor musical, afirma que el concierto será un viaje por los estilos musicales más importantes en su carrera. El artista también invita al público a explorar otra cara del flamenco en su música, una en la que el género se abre a las más singulares influencias.

“Mi pasión es el flamenco, pero al flamenco también agregamos rumba afrocubana y de jazz. Me gusta la combinación de ritmos y pienso que Nueva York por ser una ciudad tan diversa y con tantas culturas es el mejor escenario para esta experimentación. Justamente la búsqueda de lo poco común es lo que ha marcado mi música y pienso que es lo que le abrió las puertas a ‘Vengo caminando’”, concluye.

El Festival de Flamenco abre esta noche con la presentación especial de la bailaora Sara Baras en The City Center y las presentaciones tendrán como escenario diversos espacios de la ciudad. En la serie en Joe’s Pub también participarán los artistas Antonio Rey, María Terremoto, Sergio de Lope, Israel Fernández y Miguel Ángel Cortés.

En detalle

Qué: serie de conciertos como parte de la agenda del Festival de Flamenco

Cuándo: desde hoy jueves 7 y hasta el domingo 10

Dónde: Joe’s Pub- 425 Lafayette Street (Astor Place) /New York City Center -131 W 55th St , Manhattan

Información: http://www.publictheater.org