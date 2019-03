Mitos al hacer tu currículum que debes dejar de creer

Que estos mitos no jueguen en tu contra a la hora de buscar empleo

Durante muchos años hemos creído que hay ciertas ‘reglas’ que se deben seguir al escribir un currículum. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de estas mencionadas reglas han perdido vigencia y ahora se han convertido en simples mitos. ¡Conoce algunas de ellas!

Un solo currículum para todo tipo de empleo

Hacer un solo CV que puedas enviar a todas las empresas podría funcionarte si tienes un objetivo profesional muy, muy claro. Sin embargo, la mayoría de las personas tienes varias opciones que podrían tomar.

Por eso, en lugar de hacer un currículum genérico, elabora varias versiones que se adapten a diferentes tipos de roles.

Debe ser en blanco y negro

Definitivamente, un poco de color podría ayudar a que tu CV sobresalga de entre todos los demás. Lo mejor, es ser moderado y añadirle color sólo a algunos elementos, como a un borde o a tu nombre.

Ahora bien, debes tomar en cuenta que hay campos profesionales que estarán más abiertos a la creatividad y a un mayor uso del color, como el marketing o el diseño. Por eso, en estos casos, sí puedes sentirte más libre.

Que todo quepa en una sola página

Esto no es del todo cierto. La verdad es que tu experiencia debería dictar la longitud de tu CV. Si en toda tu vida realmente sólo has tenido un sólo trabajo, entonces no tendría sentido hacer un currículum de cinco páginas.

Por otro lado, si tienes tanta experiencia que no te cabría todo en una hoja, entonces tómate las páginas que necesites.

Las referencias deben aparecer en el CV

Lo mejor es que se use una página separada para poner los datos de las personas que te servirán como referencia. Esto sería para proteger su privacidad y que no cualquiera que tenga acceso a tu currículum pueda ver sus formas de contacto.

Incluye TODOS tus datos de contacto

Muchos piensan que deben poner no sólo el teléfono, sino también la dirección, correo electrónico, Linkedin, página de Facebook y Twitter entre otros. La verdad es que añadir todos estos datos no hará que el reclutador te tome más en cuenta. Es suficiente con poner sólo el medio de contacto donde estás seguro que vas a contestar.

Al final del día, el objetivo es hacer un currículum que le permita a los reclutadores saber si eres la persona indicada para ocupar el puesto. Así que, entre menos sigas estos mitos, probablemente te empezará a ir mejor.

