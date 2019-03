Obrero derriba casas en venganza por no haberle pagado

Quiso darle una gran lección a las personas que lo contrataron pero terminó sentenciado a 4 años en prisión

Un obrero rumano y residente de la localidad británica de Butingford fue condenado a cuatro años de prisión por demoler cinco casas recién construidas. En su día de furia, el hombre, no sOlo tiró abajo las viviendas, sino que grabó todo con una cámara GoPro para mostrar su venganza.

Daniel Neagu, de 31 años, volvió al barrio donde había trabajado como constructor y, con una máquina excavadora, destruyó varias casas. Como se ve en las imágenes, el hombre caminó entre los escombros para mostrar el daño provocado.

Mientras silbaba y cantaba, destruía ventanas, paredes, puertas y techos.

Las casas que ya estaban terminadas quedaron destrozadas y, según relató él mismo en el video, lo hizo para darle una lección a la empresa que lo contrató y no le pagó. Al parecer, la compañía dejó de pagarle a él y también a sus compañeros.

Después de destruir las viviendas, se cruzó con una pareja, a la que le dijo: “Si quieren llamen a la policía, lo hice porque no me pagaron. Estuve trabajando para McCarthy y Fentons. Yo lo hice”, según relató el diario Daily Mail.

Después continuó con su explicación: “Tenía hombres trabajando para mí. No nos han pagado todavía. Decidí que haría esto, a pesar de meterme en problemas. No los culpo si llaman a la policía. Piden 400,000 libras por estas casas, pero no tienen 16,000 para pagarle a sus empleados. Quería darles una lección”.

En el tribunal de St. Albans revelaron que los daños causado por Neagu llegaron al millón de libras, por lo que se le dictó una sentencia de cuatro años de cárcel.