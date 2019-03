Marco Fabián tuvo una mala tarde con el Philadelphia Union

El mexicano se fue del Children's Mercy Park por la 'puerta de atrás'

KANSAS CITY, KS – Marco Fabián tuvo una tarde difícil con el Philadelphia Union.

El mexicano pudo ser el héroe de su equipo en el duelo ante el Sporting Kansas City, pero falló un penal y terminó expulsado por una entrada artera sobre Johnny Russell, para que el Union perdiera 2-0 en su segundo duelo de la temporada.

Un gol de penal Ilie Sánchez al 11‘ y un autogol de Jack Elliot al 80‘ fueron suficientes para que el Sporting saliera victorioso del Children’s Mercy Park.

Fabián pudo empatar el marcador al 40‘ desde los once pasos, pero su disparo fue adivinado por el arquero de Kansas, Tim Melia.

El exChivas no se recuperó rápido del error y ni siquiera el medio tiempo le permitió despejar su mente, pues al 60‘ pisó con fuerza a Russell y se fue expulsado luego de que el árbitro del partido revisara la jugada en el VAR.

Al finalizar el juego, Fabián evitó entrar en polémica sobre la decisión del árbitro de mostrarle su primera tarjeta roja en la MLS y explicó lo sucedido en el penal fallado.

“Veo la repetición. No sé, no lo quiero golpear. Salto y no tengo donde aterrizar, ahí lo golpeo. Pero bueno, es su decisión (del árbitro), la quiero respetar. Quiero ver que pasa en la semana“, aseguró el mexicano.

“Sí (frustrado por fallar), he tirado muchos penales en mi carrera y hoy creo que me confundo, porque espero a ver si el portero se mueve antes y en el momento decido a dónde quiero tirar. Él también espera, decido cruzarlo pero él lo hizo bien”.

De confirmarse la sanción de Fabián, el mediocampista se perdería el duelo del Philadelphia Union ante Atlanta United, actual campeón de la MLS.