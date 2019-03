Esposa de Mario Bezares recibe fuertes críticas por esta foto sin maquillaje

Algunos usuarios de Instagram despotricaron con la actriz y conductora

Luego de que Brenda Bezares publicará en su cuenta de Instagram una foto en la que se le puede ver muy sonriente en traje de baño, varios usuarios no dudaron en despotricar sobre el aspecto de la actriz y conductora.

En la imagen se puede apreciar a la esposa de Mario Bezares posando sin maquillaje, lo que desató una cascada de comentarios negativos en la famosa red social.

“Ay Dios. No se cansa. Que no se ve en un espejo lo horrible que está. Sí, yo también y qué. Pero yo no salgo en la tele. Vieja ridícula”.

“Se te ve bien traqueteada la cara”.

“Su cara se ve rara”, fueron algunas de las respuestas que le escribieron.

Aunque cabe señalar, hubo muchos otros que también la halagaron.

“Tan linda como siempre. Te amo Brenda y también a Mario”.

“Brenda…Con todo respeto…Pero qué cuerpazo tiene…Saludos para ti y para Mayito…Bendiciones…”.