Conmovedor video de venezolana cargando el cadáver de su hija desnutrida por falta de comida y luz

Aunque la víctima tenía 19 años, pesaba apenas 10 kilos (22 libras)

Una madre cargando el cadáver de su hija adolescente raquítica ejemplifica la crisis humanitaria que se está viviendo hace meses, agravada por la falta de luz desde el jueves en el mayor apagón en la historia de Venezuela.

Según el médico José Manuel Olivares, diputado venezolano en el exilio, del jueves al lunes al menos 24 personas habían fallecido por la crisis hospitalaria agravada por la falta de energía eléctrica en todo el país, la escasez, la incomunicación y la censura.

“Los casos más resonantes son los de los pacientes que necesitan la diálisis, pero la angustia inunda las salas de emergencia, que no atienen al público”, informó el diario español ABC.

Así es el caso de esta madre, captada con el cadáver de su hija en brazos en las afueras de una morgue en Valencia, estado Carabobo.

Aunque la víctima tenía 19 años, su extrema desnutrición la llevó a pesar apenas 10 kilos, por lo que su madre la lleva en brazos sin mayor esfuerzo.

“La doctora me dijo que ya terminaron su jornada, como no hay luz (…) Empezó a eructar y eructar. De repente se quedó tiesa. Volví corriendo a mi casa” a buscar a mi otra hija, relató la madre no identificada.

Con ayuda de las autoridades, llegó hasta otro hospital, pero la suerte fue la misma. “La policía me dejó en la puerta y la doctora me dice que no la pueden atender, no hay nada”, señaló a la cámara.

Los reportes desde Venezuela son dantescos. Las morgues están colapsadas en todo el país ante la falta de refrigeración de los cuerpos, y los pocos comercios abiertos sólo afectan efectivo, que es muy escaso debido a la hiperinflación.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro niega la crisis humanitaria y la cifra de fallecidos por falta de luz.