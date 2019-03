Nuevos productos de belleza

Algunos de nuestros favoritos

Reina Rebelde con alma puertorriqueña

Reina Rebelde, la primera línea de maquillaje para las latinas, se unió a Kay-Lani Martínez, más conocida como @viva_glam_kay, para lanzar dos nuevos productos inspirados por la profunda conexión de la famosa influencer con su herencia puertorriqueña.

Para los ojos, Martínez creó el Rebel Eye Definer Liquid en Bonita Bandera ($14) y para los labios el Bold Lip Color Stick en Alma Desnuda ($14).

“El Rebel Eye Definer Liquid en Bonita Bandera fue inspirado por las impresionantes aguas azules de mi querido Puerto Rico y la canción más icónica de la isla. El Bold Lip Color Stick en Alma Desnuda es el tono perfecto del color piel inspirado por el mantra de mi vida de llevar una vida con propósito, intención y con el alma abierta siempre”, explica.

Junto con el lanzamiento de los dos productos, Kay-Lani creó los paquetes de “La Reina” y “La Rebelde” para aquellos que desean crear un aspecto hermoso y audaz con “Bonita Bandera” y “Alma Desnuda”, junto a otros cuatro productos de los más vendidos de Reina Rebelde ($75). Además, por un tiempo limitado y en cantidades limitadas, está a la venta la caja edición especial, que incluye nueve productos de Reina Rebelde y una tarjeta dedicada y firmada por Kay-Lani ($150). Más información en https://reinarebelde.com/

Iluminadores y labiales permanentes

Mary Kay acaba de poner en el mercado una edición limitada del Lip Tint, un tinte labial a base de agua en tres tonos inspirados en el desierto: Desert Flora, Magenta y Mirage Canyon Coral La punta de precisión parecida a un bolígrafo hace que sea fácil delinear y pintar los labios. ($18)

Asimismo, la marca lanzó los Illuminating Drops, tres gotas iluminantes llenas de pigmentos que permiten crear una iluminación personalizada. Puedes resaltar tus características favoritas con uno de estos tres tonos universalmente favorecedores que dan toques sofisticados de luz. Añade una bonita dimensión a tu rostro con efectos atractivos para el sol. ($22). Disponibles en http://www.marykay.com

Cuidado del cabello entre lavados

Dove Care Between Washes es una línea de varios productos creados para cuidar y darle estilo a tu cabello durante esos días que decides no lavarlo. Además de siete champúes en seco, con diferentes fragancias y fórmulas. la línea ofrece la novedad de un champú en seco en forma de espuma (Foam Dry Shampoo), que promete penetrar sin dejar residuos. Asimismo, tiene una crema para redefinir los crespos (Restyling Milk) y un spray (Rehydrating Mist) que hidrata todo tipo de cabello. ($4.99- $5.99). Disponibles en farmacias y tiendas de cosméticos.

El derecho a una ducha

The Right to Shower es una nueva línea de productos creada para dar acceso a una ducha a las personas que viven en las calles.

Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, diariamente más de 550,000 estadounidenses no tienen acceso regular a un espacio para bañarse de manera limpia y segura, por lo que la marca planea crear duchas móviles para combatir el problema.

La línea incluye jabón líquido, de pie a cabeza, formulado para ser multiusos, así como barras de jabón con cuatro fragancias diferentes, todos hechos sin sulfato, parabenos, 100% veganos y de envoltura reciclable. El 100% de las ventas irán destinados a la causa. ($6.99- $11.99) Disponible en http://TheRightoShower.com

Clarins para las más jóvenes

Una gama de productos para el cuidado de la piel de nueva generación que brindan lo mejor de la naturaleza. Ocho productos que hidratan, equilibran y realzan todo tipo de pieles día tras día, con un 88% de los ingredientes de origen natural, libre de parabenos, sulfatos y phthalates.

Las semillas de acerola aumentan la luminosidad; la moringa desintoxica; el higo hidrata, las bayas de Goji aumentan la energía; la fresa reduce los poros y da brillo, entre muchos otros ingredientes usados en esta línea que contiene hidratantes para los diferentes tipos de piel, leche limpiadora, mascarilla para dormir y dos productos para cubrir las imperfecciones del rostro. ($20 -$27). Disponible en http://www.clarins.com yY exclusivamente en ULTA a partir de este mes.

Una nueva pasta dental

Colgate anunció el lanzamiento de la nueva pasta de dientes Colgate TotalSF con una nueva fórmula que hace más por el cuidado bucal.

Ofrece todos los beneficios de la fórmula original: protección contra la placa dental, la gingivitis, las manchas, el sarro y las caries, además de nuevos beneficios, tales como: alivio del dolor causado por la sensibilidad – en todas sus variantes; eliminación instantáneamente de los olores asociados al mal aliento; fortalecimiento del esmalte; y nuevos sabores refrescantes que brindan una frescura duradera.

La nueva Colgate TotalSF está actualmente disponible en línea en www.Colgate.com y en tiendas en los EE.UU.

Desodorante sin aluminio

La nueva línea Dove 0% Aluminum Deodorant es la primera línea de desodorantes de la marca sin aluminio y sin alcohol, que no solo refresca y evita el mal olor durante 24 horas sino que también contiene ¼ de crema humectante para mantener la piel suave.

Viene en cuatro fragancias: Cucumber & Green Tea, con notas de pepino, té verde y melón; Coconut & Pink Jasmine, que tiene un suave aroma a coco con notas florales de jazmín; el Blue Fig & Orange Blossom, con una fragancia vigorizante inspirada en flores de higuera azul y naranja; y el Pomegranate & Lemon Verbena, con notas frutales, cítricas y florales. ($5.99) Disponible en dove.com y en farmacias y tiendas del ramo.