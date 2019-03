Sheyla de ‘Betty en NY’ rompe en llanto, ¿y la culpa la tiene Telemundo?

La actriz se encuentra triste por no poder visitar a sus papás

Sheyla actualmente participa en la telenovela “Betty en NY” de Telemundo en donde es parte del “Pelotón” dando vida al personaje de Bertha. Una tristeza aqueja a la actriz ya que no pudo ir a visitar a sus padres en México para celebrar su aniversario. La también cantante se encuentra en Miami grabando la comedia y no le dieron permiso de faltar.

“No se me permitió viajar a ver a mis papás entonces estoy aquí donde no quiero estar pensando en mis padres y deseando estar con ellos“, dijo entre lágrimas la famosa. “Ahorita en este momento están festejando en Culiacán Sinaloa sus 50 años de casados y pues bueno como se podrán dar cuenta yo no pude asistir con ellos. No ha sido nada fácil, les puedo decir con todo el corazón que ha sido algo muy doloroso para mí el no poder compartir con mis padres en sus 50 años de casados“.

Sheyla se encuentra agradecida de tener trabajo pero le hubiera gustado que le dieran la licencia de poder estar con sus padres en el día especial.

“No es fácil decirles lo que les estoy diciendo porque uno debe de estar muy agradecido por lo que uno está haciendo y yo estoy agradecida sí, pero hubiera agradecido aún muchísimo más que me hubieran permitido dejarme ir a ver a mi papá y a mi mamá. Y no son malos, simple y sencillamente no les importa a veces lo que uno sienta, al menos no conmigo“, explicó.

“No es contra nadie en particular, simple y sencillamente no quiero estar aquí, al menos no este día. Yo no tengo hijos, no tengo marido y me hubiese encantado poder estar con mi padre y con mi madre. No pido mucho, solamente poder estar con mi papá y con mi mamá“, agregó.