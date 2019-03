Carlos Vela no aparece en la convocatoria de Martino ¿Cuál es la razón?

El Jugador de la Semana en la MLS brilla por su ausencia en el primer llamado al Tri del técnico argentino

El seleccionador de México Gerardo ‘Tata’ Martino dio a conocer su primera convocatoria luego de los famosos microciclos para enfrentar a Chile y Paraguay los días 22 y 26 de marzo, y sorprende un hecho en particular, una vistosa ausencia, la de un jugador que es referente de su equipo y la liga en la que juega.

El delantero mexicano Carlos Vela, de Los Angeles FC de la MLS no fue considerado, a pesar de haber sido elegido este lunes como como el Jugador de la Semana de la liga, luego de su gran actuación en la segunda jornada de la temporada 2019.

Vela con un gol y dos asistencias fue clave en el triunfo por 4-1 que el LAFC consiguió ante los Timbers de Portland, finalista la pasada temporada en la lucha por el título de la MLS Cup, que perdió por 2-0 ante el Atlanta United.

La victoria permitió al LAFC seguir invicto en la competición con dos triunfos (2-0-0, seis puntos), empatado en el primer lugar de la Conferencia Oeste con los Sounders FC de Seattle y el Minnesota United.

Vela asistió en el primer gol de LAFC en el minuto 14, tras un tiro de esquina al área que el canadiense Mark-Anthony Kaye cabeceó para abrir el marcador a favor del local.

Posteriormente, Vela sumó su segunda asistencia de la noche en el minuto 65 para darle a LAFC una ventaja de 3-1 con un pase preciso desde la derecha del área al delantero noruego Adama Diomande.

Vela cerró la noche con broche de oro con una gran actuación que le valió el reconocimiento de sus pares en la MLS, de los medios en Estados Unidos, de muchos en México y el mundo, pero no fue suficiente para ser considerado por Martino. La razón sólo la sabe él, su cuerpo técnico y la comisión de selecciones nacionales. Y más vale que salgan urgentemente a exponerla, porque no es posible que el delantero mexicano en el extranjero que vive su mejor momento -junto con Raúl Jiménez– no vista la camiseta tricolor en la primera convocatoria del nuevo seleccionador de cara al proceso rumbo a Catar 2022. Y no, eso de que “Ya lo conoce” y que por eso no lo llamó es un argumento muy endeble, insuficiente y absurdo.