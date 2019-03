El “Bofo” Bautista explota contra Matheus Uribe: “¡Eres un muerto!”

El exjugador de las Chivas responde a las declaraciones del fubtolista colombiano del América y el clásico nacional se calienta más que nunca

El Clásico Nacional se sigue calentando con todo.

Luego de las declaraciones del colombiano Matheus Uribe, quien aseguró que no conocía a Chivas antes de llegar a México, salió Adolfo Bautista para defender al Rebaño.

“Eres un muerto @matheus_uribe8, a ti ni en tu casa te conocen y vienes a México a que te maten el hambre, tronco”, pubicó el ‘Bofo’ en su cuenta de Twitter (@BOFO_7_).

Eres un muerto @matheus_uribe8 💀 a ti ni en tu casa te conocen y vienes a 🇲🇽 a qué te maten el hambre tronco 🤣🤣🤣🐐 es 🇲🇽👊🏻 pic.twitter.com/wVuzXGr2iH — ADOLFO BAUTISTA H. (@BOFO_7_) March 13, 2019

El inicio de los dimes y diretes comenzó cuando Alan Pulido dijo hace un par de semanas que el Estadio Azteca es más casa de Chivas que de América.

“Seguro que nos viene bien (el Azteca), yo creo que vamos a jugar en casa también, siempre que jugamos en el Azteca yo veo a más ‘Chivahermanos‘ que del otro equipo”, dijo el delantero.

Ayer tanto Uribe como Andrés Ibargüen fueron los encargados de salir a defender el escudo azulcrema.

“En lo que yo he estado aquí no he visto que el Chivas venga y gane. No sé por qué lo dicen, aparte somos los actuales campeones”, dijo el mediocampista.

Este miércoles se disputará el primero de dos Clásicos, el de la Semifinal de la Copa MX en el Azteca. Mientras que el sábado se jugará el duelo por la Liga, en Guadalajara.