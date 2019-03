Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Prepárate para disfrutar de un fin de semana cargado salsa, bachata y merengue. En el Prudential Center, en Nueva Jersey, puedes asistir a un festival de bachata que reunirá a artistas como Luis Vargas y Héctor Acosta mientras que el sonero Maelo Ruiz y la orquesta Adolescentes estarán compartiendo escenario en Queens.

Jueves 14

Musicales: ‘Ain’t Too Proud’, con sabor latino

Disfruta del nuevo trabajo coreográfico del colombiano Sergio Trujillo. El artista tuvo a su cargo los bailes de la producción de Broadway ‘Ain’t Too Proud’, basada en la trayectoria del grupo norteamericano ‘The Temptations’, intérpretes de temas como ‘My Girl’, ‘Just my imagination’ y ‘Ain’t Too Proud to Beg’. Trujillo registra entre sus créditos el musical ‘On Your Feet’, basado en la vida de Gloria y Emilio Stefan, ‘Jersey Boys’, ‘A Bronx Tale’, ‘Memphis’ y ‘The Addams Family’. En el Imperial Theatre, 249 West 45th Street. Información: http://www.ainttooproudmusical.com

Viernes 15

Concierto: Maelo Ruiz y Adolescentes

Comienza el fin de semana a ritmo de salsa en un concierto que combinará los éxitos del sonero Maelo Ruiz y a la orquesta Adolescentes. A Ruiz de seguro lo recordarás por canciones como ‘No te quites la ropa’, ‘Atrévete’, ‘Vicio’, ‘Si Supieras’ y ‘Te quiero amor’. Por su parte la orquesta Adolescentes incluye en su lista de éxitos ‘La persona ideal’, ‘Me tengo que ir’ y ‘Recuerdos’. En la discoteca La Boom 56-15 Northern Blvd, Woodside, Queens. Desde las 10 p.m. Información: http://www.laboomny.com

Concierto: Quintero’s Salsa Project

Acompaña a los percusionistas Luisito y Roberto Quintero en un concierto repleto de ritmos afrocaribeños que fundirán con sonidos folclóricos de su natal Venezuela. Luisito Quintero ha colaborado con artistas de la talla de Santana, Celia Cruz y Tito Puente, entre otros. Por su parte, Roberto Quintero es multi-ganador del premio Grammy y entre sus colaboraciones figuran trabajos con Gonzalo Rubalcaba, Franco de Vita y la Spanish Harlem Orchestra. En el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center, a partir de las 7 p.m. Gratis.

Sábado 16

Festival de bachata en Nueva Jersey

Cinco de los más destacados exponentes dominicanos subirán al escenario para armar una fiesta consagrada a la bachata. Acompaña a Raulín Rodríguez, Luis Vargas, Zacarias Ferreira y Frank Reyes en Bachata Fest. El quinteto se completará con la participación del merenguero y bachatero Héctor Acosta ‘El torito’. A las 8 p.m., en el Prudential Center, ubicado en el 25 Lafayette St, Newark. Información: http://www.prucenter.com

Concierto: Johnny Ventura y Miriam Cruz

Reúne a tus amigos para compartir una noche de merengue de la mano de Johnny Ventura ‘El caballo mayor’ y de ‘La diva’ Miriam Cruz en el Alto Manhattan, el vecindario por excelencia de los dominicanos. Ventura y Cruz forman una mancuerna musical infalible que no te puedes perder. En La Casa Del Mofongo, en 546 W 207th st. Desde la medianoche. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Concierto: ‘Forever Freestlye 13’

Revive éxitos de las décadas ochenta y noventa durante la decimotercera edición de ‘Forever Freestlye’. El encuentro, con sabor latino, reunirá en escena a 14 exponentes del referido género, considerado como una fusión entre el hip hop y la música disco. Estarán en escena, TKA, Judy Torres, George Lamond, Rob Base y Johnny O, entre otros artistas. En Lehman Center for the Performing Arts, 250 Bedford Park Blvd W, Bronx, a las 8 p.m. Información: http://www.lehmancenter.org

Noches de fiesta en el Jardín Botánico

Explora el Jardín Botánico de Nueva York como nunca antes, en noches de diversión que celebran la cultura de Singapur con música y bailes y con majestuosas instalaciones creadas con orquídeas provenientes de este país que serán iluminadas en la noche. Esta propuesta forma parte del tradicional ‘Orchid Show’ que celebra anualmente la referida institución. Habrá oportunidad de comprar bebidas y comidas con inspiradas en platos asiáticos. Puedes disfrutar de este atractivo nocturno a partir de este sábado y en diversas fechas hasta el 27 de abril. Información: http://www.nybg.org

Concierto: Ile en el Museo del Barrio

La cantante y compositora puertorriqueña Ileana Cabra Joglar, mejor conocida como ‘Ile’, ofrecerá un concierto gratuito en El Museo del Barrio. La artista quien colaboró durante una década con sus hermanos René Pérez Joglar ‘Residente’ y Eduardo Cabra ‘Visitante’, aportando su voz al grupo Calle 13, actuará en el referido escenario como parte de la agenda de Carnegie Hall Citywide, a las 4 p.m. Gratis. Información: http://www.elmuseo.org

Concierto: Radio Jarocho

Radio Jarocho trae música y bailes de la región de Veracruz, en México, mezclada con ritmos urbanos. La agrupación, que presentó el álbum ‘Rios del Norte y Sur’ a mediados del año pasado y en el que colaboraron con el cantante y experto en jarana Zenen Zeferino, colabora ahora con el músico Claudio Vega. La banda estará en concierto en Bronx Arts Ensamble. En 2474 Westchester Avenue a las 7:30pm. Entradas: $20. Información: http://www.bronxartsensemble.org

Domingo 16

Paseo guiado por Central Park

Quizás has visitado en múltiples ocasiones Central Park, pero en esta oportunidad puedes hacerlo junto a un guía del Central Park Conservancy que te ayudará a redescubrir este fascinante espacio de la ciudad y a conocer la historia detrás de sus más distintivos monumentos. Habrá también equipo de audio disponible durante el recorrido. Costo: $15. Entradas: http://www.centralparknyc.org