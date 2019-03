En medio de rumores de infidelidad, Alex Rodríguez aparece con ojo morado junto a Jennifer López

Fotos tomadas por paparazzis desde aeropuerto en Miami desatan las especulaciones

Alex Rodríguez, el prometido de la cantante Jennifer López, fue captado por paparazzis con un ojo morado.

Las imágenes fueron tomadas este miércoles en el Miami-Opa Locka Executive Airport cuando la pareja regresaba de Las Bahamas.

En la isla, el expelotero le pidió matrimonio a la cantante con un anillo valorado casi en $1 millón de dólares.

Pero, poco después, el romanticismo y la felicidad se convirtieron en vergüenza pública.

The Sun publicó las fotos en las que la pareja luce angustiada en la fila del aeródromo. En una de las instantáneas, la artista mira con molestia a la cámara.

A-Rod se cubre la cabeza con un jacket con capucha.

La divulgación de las fotos surge justo cuando trascendió a medios las supuestas infidelidades del dominicano con la modelo Jessica Sekely.

Las alegaciones las hizo el exesposo de Sekely, el también expelotero José Canseco, mediante Twitter.

“Pobre mujer, ella no tiene idea de quién es realmente él. Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mier**, deja de engañar a Jennifer López”, indica uno de los tuits del cubano, quien además lo reta a un combate de boxeo o MMA.

Por su parte, la exesposa de Canseco que estuvo casada con el cubano de 1996 al 1999 negó las acusaciones.

“¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto por más de 5 años. Ciertamente no dormí con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José puede seguir jugando con sus amigos alienígenas”, reaccionó la también empresaria mediante su cuenta de Twitter.

Aquí puedes ver las fotos