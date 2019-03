Gisselle Ortiz luce su figura en traje de baño a días de cumplir 50 años

View this post on Instagram

Nope! No tengo 20, ni 30 y ni siquiera 40. A solo días de mis 50 y he me aquí! Viviendo intensamente feliz y haciendo lo que me place. Lo que me llena. LO QUE ME DA LA GANA! Sintiéndome plena! #50s *Disclaimer* Tengo unos achaques cabrones pero pichéen! 😩😂😂