Orishas: ‘La inmadurez nos separó, la madurez nos unió’

La agrupación de hip hop de origen cubano ofrecerá un concierto en Stage 48 en el que repasarán sus éxitos e interpretarán temas de ‘Gourmet’, su más reciente producción discográfica

Orishas viene a la ciudad para compartir un banquete musical condimentado con las más diversas melodías latinoamericanas, sin dejar de lado la esencia rítmica que los caracteriza y en la que fusionan el sabor cubano con el hip hop.

Yotuel Romero, vocalista de la agrupación, adelanta que el concierto que tendrán en Nueva York esta noche en Stage 48 y que forma parte de la gira Origen, será una celebración de los ritmos de su isla natal. Explica, además, que el grupo experimenta una etapa especial en la que ven la huella de Orishas en la música transformada en inspiración de nuevas tendencias.

“El plato fuerte en el concierto será música cubana de la mayor calidad. Vamos cargados de mucha energía a Nueva York. Estamos en un buen momento. Nos satisface ver que esa mezcla musical que hemos mantenido en nuestro sonido, lo que nos hizo diferentes, es lo que predomina ahora dentro de la música urbana latina, comenta sobre el grupo que se completa con Hiram Riveri ‘Ruzzo’ Medina y Roldán González.

Orishas se desintegró durante el 2009 y se reencontró en 2016 para entrar al estudio y grabar ‘Gourmet’, el quinto álbum del grupo en el que incluyen 14 canciones con la participación de artistas como Silvestre Dangond, Franco de Vita, Beatriz Luengo. El disco, en el que también trabajaron con el pianista Chucho Valdés y la cantante Lila Downs, recibió una nominación al Grammy.

“Nos llena de regocijo que la industria haya tomado en cuenta este disco. Nunca nos ha interesado ser el grupo de moda sino hacer nuestro aporte a la música. Estaremos siempre agradecidos del público que nos ha respaldado con tanto amor en estos tiempos de McDonadls music, en donde aparecen tantas producciones hechas al instante, carentes de dedicación”, comenta.

Al hablar de lo que provocó la desintegración de Orishas y de lo que les hizo reencontrarse y retomar la trayectoria del grupo, Romero no entra en detalles pero atribuye la separación a la inexperiencia. El artista también comparte los factores clave en el reencuentro.

“Nos separó la inmadurez y nos unió la madurez, así tan sencillo. A raíz de la separación del grupo comencé a trabajar en Miami, tuve la dicha de colaborar con Ricky Martin, entre otros artistas, y de crear la compañía Chancleta Récords. Más allá del trabajo con otros artistas yo quería hacer algo diferente, quería utilizar todo lo que había aprendido durante estos años. De ahí parte el proceso del reencuentro con Orishas”, agrega.

Romero tenía la idea de buscar artistas que fusionaran son cubano con música urbana para su recién creada Chancleta Records. El vocalista compartió la inquietud con su esposa, la cantante y compositora Beatriz Luengo, y la respuesta le abrió las puertas a lo que Romero inconscientemente había estado buscando.

“Cuando le comenté a mi esposa sobre mi proyecto me dijo, ‘lo que estás buscando es a Orishas, todo eso que quieres hacer se resume en Orishas’. Lo pensé y me di cuenta de que era cierto de que extrañaba al grupo y no dude en llamar a Ruzzo y a Roldán. Ellos también se sentían igual, me dijeron que estaban preparados para esa llamada desde hace mucho tiempo”, añade.

Romero cuenta que una de las mayores satisfacciones que ha recibido el grupo luego del reencuentro fue regresar a Cuba (2018).

“Esperamos 18 años para que nos abrieran las puertas de casa y ese regreso fue maravilloso. Hicimos un concierto lleno de emociones en donde entregamos alma y corazón. Cantamos todas esas canciones que habíamos escrito desde la distancia, desde la nostalgia, como ‘Represent Cuba’ y ‘Cuba isla bella, fue inolvidable’”, concluye.

El regreso de Orishas a Cuba fue capturado por HBO Latino en un especial titulado ‘A lo Cubanx’, que se estrena mañana viernes, y que muestra la presentación del grupo durante el concierto en el Parque Metropolitano de La Habana.

En detalle

Qué: concierto de Orishas

Cuándo: Hoy jueves 14 a las 7 p.m.

Dónde: Stage 48

Información: http://www.ticketmaster.com