Aerolínea exige a pasajera que se vista apropiadamente o tendrá que bajar del avión

La política de vestimenta adecuada, supuestamente, se debe aplicar a hombres y mujeres indistintamente, pero al parece había hombres con ropa mucho más inapropiada a los que no se dijo nada

Una mujer de 21 años fue amenazada con ser sacada de un vuelo en el aeropuerto de Birmingham, Reino Unido, porque su ropa era “inapropiada” y podía ser ofensiva.

Emily O’Connor, una aprendiz contable de Solihull, volaba con Thomas Cook Airlines a Tenerife, el 2 de marzo. Vestía un top negro y pantalones de talle alto, pasó por el aeropuerto sin incidentes.

Al abordar el avión, intercambió bromas con la tripulación de cabina que saludaba a los pasajeros, luego caminó por el pasillo para tomar asiento.

La Sra. O’Connor le dijo a The Independent: “Solo había dado unos pasos cuando uno de los tripulantes de cabina me dijo: ‘Disculpe, señora, no está vestida adecuadamente y no está cumpliendo con nuestro código'”.

Se le mostró una copia de la revista en vuelo, que tiene una nota en la página 113 que dice: “No se permitirá viajar a los clientes que usan vestimenta inapropiada (incluidos artículos con eslóganes o imágenes ofensivas) a menos que sea posible cambiarse de ropa”.

Un miembro de la tripulación de cabina le exigió que se cambiara de ropa, si no se verían obligados a desalojarla del avión.

La Sra. O’Connor hizo un llamamiento a los demás pasajeros. En voz alta se dirigió a ellos para preguntar: “Disculpe a todo el mundo. ¿Estoy ofendiendo a alguien? Si lo estoy, estoy más que feliz de taparme “. Nadie respondió.

La prima de O’Connor, que viajaba en el mismo vuelo, le prestó una chaqueta y le permitieron permanecer a bordo del avión.

“Había un hombre vestido con una camiseta sin mangas y pantalones cortos que mostraba mucha más carne que yo”, declaró la joven.

Su amiga, Eleanor Smith, desafió a la compañía en Twitter: “¡La vergüenza que ella debió haber sentido y sin ninguna buena razón! ¿Te ofende el cuerpo femenino? Se estaba yendo de vacaciones, ¿se espera que lleve un mono?

En su vuelo de regreso de Tenerife a Birmingham, una semana después y en la misma aerolínea usó exactamente el mismo atuendo y nadie dijo nada.

Ella describió su tratamiento en el vuelo de ida como “la peor experiencia de mi vida”.

“Me sentí tan sexualizada”, le transmitió en la entrevista a The Independent. “Me hicieron sentir que me estaba exponiendo e incluso permitieron que un hombre me insultara”.

Un pasajero masculino la insultó, la llamó “mujer patética” y la instó a ponerse una chaqueta. La tripulación de cabina no tomó ninguna medida contra el pasajero infractor.

Si bien las aerolíneas suelen estipular los estándares de vestimenta, los términos y condiciones de Thomas Cook Airlines no contienen ninguna mención de vestimenta.

Un portavoz de Thomas Cook dijo en un comunicado: “Lamentamos haber molestado a la Sra. O’Connor. Está claro que podríamos haber manejado mejor la situación. Al igual que la mayoría de las aerolíneas, tenemos una política de vestimenta adecuada. Esto se aplica por igual a hombres y mujeres de todas las edades sin discriminación. Nuestros equipos tienen la difícil tarea de implementar esa política y no siempre lo hacen bien”.

La aerolínea se vio obligada a disculparse públicamente con Emily O’Connor.