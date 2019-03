Galilea Montijo ha considerado adoptar a una niña

La presentadora de Televisa recurriría a la adopción debido a que "ya no está en edad" de tener hijos

Galilea Montijo es una de las presentadoras de televisión más queridas de la televisión latina. Su trabajo en “Pequeños Gigantes” hace que se rodee de muchos niños, y a pesar de estar contenta con su hijo Mateo de 6 años, sí sueña con tener una niña.

“Me muero por la niña pero ya me dijo mi doctor, ‘creo que ya no estás en edad’, entonces ya como que me asusté“, dijo entre risas al programa “Despierta América”.

A pesar de no tener una niña, la también conductora de “Hoy” en Televisa está agradecida de poder experimentar la maternidad.

“Muy agradecida porque Diosito me permitió ser mamá. Ya sé lo que es ser mamá. De desear, me gustaría una niña, pero si no se da tampoco“, agregó.

Tras la sugerencia de su doctor, Montijo ha considerado adoptar a una niña.

“Lo he pensado. Creo que es algo que me lo he planteado pero vamos a ver que pasa. Yo dejo que la vida pase y si no se dio de una forma natural, a lo mejor si he pensado la posibilidad de una niña que me esté esperando por ahí“, explicó.