“Todos somos iguales”, el incómodo encuentro entre Pence y novio gay de primer ministro de Irlanda

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, llevó a su novio gay, Matthew Barrett a un desayno de protocolo con el vicepresidente Mike Pence.

Pence considerado por la comunidad LGBT como un enemigo, se vio envuelto en un incómodo encuentro diplómatico este jueven en Washington.

Como gobernador de Indiana, Pence firmó una ley de libertad religiosa que fue criticada como un camino hacia la discriminación legal en contra de la comunidad LGBTQ.

Durante su paso en el Congreso Pence fue un recio líder de una enmienda constitucional en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fue así como la reunión de este jueves acaparó la atención dado que Varadkar es uno de los pocos líderes mundiales abiertamente homosexuales.

Taoiseach Leo Varadkar and his partner, Matt Barrett, arriving for breakfast here at the US Vice President Mike Pence’s residence in Washington. Quite a significant moment… pic.twitter.com/WRZaUwkAuH

— Shane Beatty (@ShaneBeattyNews) March 14, 2019