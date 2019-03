Jennifer López y sus blancas transparencias

El cuerpo de la cantante logra llevarse todas las miradas de Hollywood

Casada, comprometida, soltera o divorciada Jennifer López siempre es noticia, y parece que no a todos los importa su vida amorosa, o al menos no más que su cuerpo y todas las particulares de éste. Ya que no hay día que no aparezca una página nueva destacando la belleza de una estrella que con los años gana más de lo que pierde, ya que la edad no es un impedimento para la celebridad, ya que actualmente es una de las mujeres más sexys de la industria, y está a punto de cumplir de 50 años de edad.

Hace unas horas apareció en Instagram una fotografía de la cantante en donde aparece luciendo un atuendo completamente blanco, y éste se transparenta debido al agua que la rodea, y aunque la cuenta no es oficial, el solo hecho de que la publicación cuente con hashtags o etiquetas que lleven el nombre de JLo, la imagen obtiene fácilmente más de mil likes en un día.

