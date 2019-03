Los indocumentados puestos en libertad ya no podrán viajar sin boleto en autobuses Greyhound

Los migrantes, muchas veces sin dinero y puestos en libertad sin previo aviso, tendrán que conseguir sus boletos

Hasta ahora cuando Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) soltaba a una familia indocumentada en Phoenix, Arizona, la llevaban en el interior de la estación de autobuses que Greyhound tiene en la ciudad. De esta forma, se garantizaba que los migrantes pudieran reunirse con familiares o conocidos en otros puntos del país, mientras esperaban su próxima audiencia en la corte.

Sin embargo, en conversaciones con The Associated Press, ICE confirmó que la compañía de transportes solicitó que no dejaran a los migrantes dentro de las estaciones. Según la portavoz de Greyhound, Crystal Booker, la razón es que “están experimentando un aumento sin precedente de personas” que usan sus servicios.

Esta petición obliga a los indocumentados a conseguir un boleto para dirigirse al destino que más le convenga. Una situación que dificulta su reencuentro con sus seres queridos ya que los migrantes recién puestos en libertad no tienen dinero para afrontar el coste del viaje. Además, muchas veces ni siquiera son informados de su libertad con antelación y, por tanto, no pueden planear un itinerario.

Entre el 21 de diciembre del año pasado y este 5 de marzo, solo en Arizona fueron puestas en libertad unas 14,500 personas que llegaron como grupos familiares. Una gran parte de estas familias eran centroamericanas y huyen de la violencia y la pobreza de sus países de origen.