Silvia Pinal deja el hospital tras permanecer varios días internada

Tras una semana internada por una fuerte neumonía, la primera actriz Silvia Pinal fue finalmente dada de alta ayer por la mañana.

“Nada mejor que tener a mi jefa bien, eso es lo único que rezamos y pedimos. Nos dio una gran lección a todos para cuidarnos“, compartió Luis Enrique Guzmán, hijo de la estrella.

Guzmán, junto con los doctores Marco Antonio Centeno y Manuel Catrip, confirmó la alta de un nosocomio de la Ciudad de México y el estado de la diva del cine mexicano.

“El miércoles la traemos para que vean como está y cómo sigue con el tratamiento.

“Me dijo: ¡Vámonos de aquí ya!, ¡Ya me quiero salir, ya me quiero ir a mi casa ya no los aguanto a todos estos locos!“, bromeó.

Durante su estancia, Pinal recibió las visitas de varios familiares, sin embargo la que más sorprendió fue la de su expareja el cantante Enrique Guzmán.

A pesar de la polémica que enfrenta por la serie Silvia Frente a ti, el cantante acudió para mostrar su apoyo.

“Sí fueron cosas fuertes, todas las familias tienen problemas y ellos tuvieron la capacidad de salir adelante y volverse a reunir, darse cariño y apoyarse.

“Ellos se amaron mucho y puede ser que ahora se muestre una parte muy oscura de lo que pasó. Hubo momentos difíciles pero ahorita vino a transmitirle su cariño, a darle besos, a apapacharla y a decirle que la quiere y que la apoya.

“(Silvia) Me dice que lo vio muy guapo, que está muy entero. Se arregló, se bañó y se puso guapo para venir a verla“, aseguró su hijo.