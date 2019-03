Estos tips extremos te harán ahorrar un buen dinero

Es hora de ponerle intensidad a tu estrategia de ahorro

Si has intentado por todos los medios ahorrar dinero, pero crees que podrías hacer más, quizás deberías intentar llevar a cabo los siguientes consejos que te compartimos. Son acciones que muy poca gente se atrevería a hacer, pero que, de igual forma, te ayudan a gastar menos.

Usa un frasco en el excusado

Reduce la cantidad de agua que utilizas cada que usas la letrina poniendo un ladrillo o un frasco lleno de agua en el tanque. De esta forma, el espacio a llenar será menor y ahorrarás litros y litros de agua al día.

No gastes condimentos

Seguramente has notado que cada que sales a comer te regalan un montón de sobrecitos de mostaza o salsa de tomate en los restaurantes, sobre todo en los que son de comida rápida. Llévate los que puedas a tu casa, ábrelos y exprímelos en un contenedor de condimentos para aprovecharlos.

Compra para toda una temporada

Cuando veas que un producto está con un precio en verdad bajo, no solamente compres uno, llévate la suficiente cantidad como para que te dure por lo menos unos tres meses. De esta forma, no tendrás que pagar su precio total por un buen tiempo.

No uses tu auto

Contando la gasolina y el mantenimiento, podrías gastar miles de dólares tan sólo en tu auto. Para ahorrarte este dinero mejor vende tu vehículo y trasládate en transporte público o en bicicleta.

Si alguna vez necesitas transporte para un viaje más largo, siempre puedes alquilar un auto para ese día solamente.

No uses internet ni cable

Cortar la señal de cable podría no ser tan extremo, pero seguramente piensas que no puedes vivir sin internet, ¿cierto? En estos casos, deberías preguntarte qué tanto realmente necesitas tener WiFi en tu casa, probablemente notes que no tanto, pues quizás con revisar tus redes sociales en la computadora del trabajo sea suficiente.

Si en verdad quieres empezar a ahorrar dinero cueste lo que cueste, podrías empezar siguiendo alguno de estos tips extremos… si te atreves.

