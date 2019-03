La comedia mexicana ‘No Manches Frida 2’ se estrenó con éxito en Estados Unidos

La película protagonizada por Omar Chaparro, Martha Higareda, Aaron Díaz, Itatí Cantoral se proyectó en 472 salas

La comedia “No Manches Frida 2” recaudó casi $3.9 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, con una media de $8,250 por sala de proyección. Además, recibió una A de calificación en CinemaScore.

“Es un gran logro para esta película mexicana que superó la recaudación del fin de semana de estreno del largometraje original y que se estrenó en solo 472 pantallas en la unión americana. Este, es otro gran triunfo para Pantelion Films, luego de sus previos éxitos latinos como Instructions Not Included, la película en español más taquillera de la historia de EEUU; How to Be A Latin Lover y Overboard“, informó en un comunicado la distribuidora del film.

La primera película de “No Manches Frida” se estrenó durante un fin de semana largo (el Día del Trabajo de 2016) y recaudó $3.6 millones de dólares.

“No Manches Frida 2” está protagonizada por Omar Chaparro, Martha Higareda, Aaron Díaz, Itatí Cantoral, Regina Pavón, Mario Moran, Memo Dorantes, Karen Furlong, Carla Adell, Raquel Icaza, Rocío García, Andrea Noli, Pakey Vázquez, Cibernético, Mauricio Argüelles, con la participación especial de José Sefami, Fernanda Castillo y Raquel Garza.

Fue dirigida por Nacho G. Velilla a partir de un guion de David S. Olivas, Claudio Herrera y Sergio Adrián Sánchez. Está basada en la película de Bora Dagtekin “Fack Ju Göhte”.

Sobre ‘No Manches Frida 2’

Tras el éxito de la comedia “No Manches Frida” en 2016, a los protagonistas Omar Chaparro y Martha Higareda se unen para esta secuela Aarón Díaz e Itatí Cantoral. Ahora Zequi (Chaparro) y Lucy (Higareda) están a punto de casarse… pero después de su despedida de soltero, Zequi llega en tan mal estado a la boda que en lugar de dar el “sí” termina vomitando, por lo que Lucy decide terminar con él. Al mismo tiempo el Instituto Frida Kahlo es invitado a unos juegos interescolares en la playa, por lo que Zequi piensa que este viaje es el pretexto perfecto para reconquistar a su amada. Pero no cuenta con que Lucy se reencontrará con Mario (Díaz) un viejo amor, quien dicho sea de paso, ha perdido los kilos de más de la juventud y se ha convertido en un gran galán. Ahora Zequi no solamente tendrá que ganar la competencia de baile interescolar, sino que también tendrá un enemigo formidable en la lucha por el corazón de Lucy.