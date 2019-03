Madre de supuesto pandillero de la MS-13 identificó el cadáver por tatuaje en foto

Jacson Pineda Chicas fue apuñalado unas 100 veces por presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

La madre del adolescente de 16 años, Jacson Pineda Chicas, que fue apuñalado unas 100 veces por presuntos miembros de la Mara Salvatrucha o MS-13 en Maryland, dijo a Telemundo que emigraron de El Salvador a Estados Unidos porque la pandilla los tenía amenazados.

En una entrevista con la cadena, la madre de Pineda Chicas –que prefirió hablar bajo el anonimato– indicó que el menor sabía que lo iban a matar.

“Me dijo mi hijo, ‘si yo llego a El Salvador también me van a hacer lo mismo’”, expresó la mujer. “Él me estuvo platicando, y me dijo ‘me van a matar, me van a matar’”.

De acuerdo con el relato de la madre, a Pineda Chicas lo estaban obligando a unirse a la organización delictiva.

“Mi hijo ya tenía problemas en la escuela, lo habían amenazado, lo habían golpeado”, continuó.

Así las cosas, la familia llegó a Estados Unidos en el 2014.

La mujer no se expresó sobre la supuesta vinculación de su hijo con una clica en EEUU.

Los investigadores del caso sostienen que el adolescente había sido asesinado dentro de una vivienda en Varnum Street en Landover Hills, Maryland, y luego trasladado a Virginia.

El cuerpo del joven, hallado en una zona boscosa de Fredericksburg, Virginia, fue identificado por un tatuaje en su brazo.

Un agente de la policía del condado Stafford, divisó el cadáver, el 9 de marzo, cerca de River Road, a la altura de Route 3, aledaño a Rappahannock River.

Precisamente, la madre de la víctima fue la que identificó a su hijo, por una foto del cuerpo en la que se ve el tatuaje.

“Yo no quiero que ninguna madre esté pasando este momento que yo estoy pasando, porque es muy difícil”, manifestó llorosa la madre. “Me duele mucho, porque es mi hijo y esto no se le hace a nadie.”

“Yo no quiero volver a El Salvador, no quiero”, agregó. “Cuando a uno los hijos ya los tiene las maras, matan a familias enteras. Están muriendo muchas familias inocentes por las pandillas.”