El kale es el vegetal más contaminado que puedes comprar

No existe un registro nacional de los pesticidas utilizados en los cultivos de frutas y hortalizas

Cada año, un grupo de trabajo de medio ambiente Environmental Working Group (EWG, por sus siglas en inglés) publica una lista que clasifica los 12 productos que contienen las mayores cantidades de residuos de pesticidas.

Este año, una de las frutas y verduras más contaminadas resulta ser la col rizada, el kale, que ocupa el tercer lugar en la lista de los más contaminados, según EWG. Las fresas encabezan la lista, seguidas de las espinacas. En la lista también encontramos nectarinas, manzanas, uvas, melocotones, cerezas, peras, tomates, apio y papas

La lista se compila a partir de los resultados de las pruebas regulares realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre residuos de pesticidas. Este año, las pruebas mostraron que más del 92% de las muestras de col rizada cultivadas convencionalmente albergaban al menos dos residuos de pesticidas.

El USDA y la FDA alternan las pruebas entre casi cuatro docenas de frutas y verduras cada año y no realizan las mismas pruebas anualmente. Las agencias tampoco buscan los mismos pesticidas en cada ronda de pruebas. La última vez que se analizó el kale o col rizada fue en 2009, cuando ocupó el octavo lugar en la lista.

“El hecho de que las agencias no evalúen cada producto de producción cada año es problemático”, explica a la revista Time Nneka Leiba, directora de ciencias para una vida sana en EWG. “Y lo que es más importante, el hecho de que el USDA y la FDA no estén analizando todos los pesticidas utilizados en las frutas y verduras es un gran problema”. La última vez que se probó la col rizada, por ejemplo, contenía residuos de imidacloprid, un sustituto de la nicotina tóxico para muchos insectos, pero el pesticida no se incluyó en las pruebas más recientes. El químico se considera no tóxico para las personas, pero puede causar problemas respiratorios e intestinales si se inhala en cantidades excesivas.

El EWG destaca los residuos de pesticidas porque algunos estudios han relacionado la exposición a los productos químicos con problemas de salud, incluidos problemas con la fertilidad y el desarrollo cerebral, e incluso con el cáncer. El último informe sobre la col rizada encontró rastros de Dacthal, que la Agencia de Protección Ambiental clasificó como un posible carcinógeno humano. Dacthal fue prohibido en Europa en 2009.

Los hallazgos justifican la elección de frutas y verduras cultivadas orgánicamente, ya que las investigaciones han demostrado que los productos orgánicos tienen menos residuos de pesticidas que los convencionales. Si las opciones orgánicas son inaccesibles o demasiado caras, es posible que desee considerar la posibilidad de elegir productos con menores cantidades de residuos de pesticidas.

El EWG también enumera las frutas y verduras menos contaminadas, principalmente productos con cáscaras o piel protectora como aguacates, piña, maíz dulce y berenjenas. Según las pruebas del gobierno, menos del 1% de las muestras de aguacates y maíz dulce contenían residuos de pesticidas.