Lo nuevo de Los Mets para el 2019

El equipo neoyorquino presenta el nuevo menú de su línea de restaurantes y gran variedad de innovaciones interactivas para sus fanáticos

NUEVA YORK.- Los Mets de Nueva York, dieron este jueves una visión exclusiva de una serie de novedades y elementos interactivos en su estadio de Queens, durante el evento lo “Nuevo para 2019 en Citi Field”, dirigido a los medios. El partido inaugural en casa de los Mets en el Citi Field es el jueves 4 de abril frente a los Nacionales de Washington a las 1:10 p.m.

Los invitados también tuvieron la oportunidad de conocer por anticipado algunos artículos promocionales que serán presentados en esta temporada y probaron nuevas adiciones al menú que ofrecen los restaurantes del Citi Field.

Los ejecutivos de los Mets aprovecharon la oportunidad para así presentar los nuevos socios de la lista de restaurantes All-Star del Citi Field.

Oferta culinaria

Los Mets, quieren que la fiesta del béisbol desde este 2019 y en adelante sea una experiencia integral donde los fanáticos no solo vayan al City Field a disfrutar del juego sino también que puedan saborear una infinidad de platos de la cocina internacional, “como no puede ser de otra forma, si estamos en Nueva York”, dijeron los ejecutivos del equipo neoyorquino.

El programa de lo “Nuevo para 2019 en Citi Field” incluyó una experiencia de degustación exclusiva con el mejor talento culinario y ofertas de menú que Los Mets ofrecen para sus fanáticos durante la temporada. Los puntos destacados fueron varias adiciones nuevas, entre las que se incluyó a Emmy Squared, que sirve los pasteles “Colony2” y “The Emmy” además de su hamburguesa de doble capa “Le Big Matt”.

Dulcinea trae la magia del churro español ahora al Citi Field, haciendo que el estadio sea un poco más dulce; Pizza Cupcake combina los sabores italianos clásicos y los ingredientes frescos para crear un delicioso refrigerio que se puede compartir; Stuf’d, esta compañía ofrecerá una innovadora y sabrosa línea de sándwiches clásicos al servirlos con pan tostado Challah al estilo francés.

Sliders & Sinkers, junto con el chef ejecutivo senior de Aramark, Patrick Schaeffer, ganador del 2018 Burger Bash en el Festival de Vino y Comida de la Ciudad de Nueva York, traerá su galardonada hamburguesa a Citi Field esta temporada. Otras adiciones destacadas incluyen Marty’s V Burger y las paletas de helados de La Newyorkina, de la empresaria mexicana Fany Gerson.

Los invitados también disfrutaron de otras delicias favoritas como Nicoletta por el Chef Michael White, Bash Burger por el Chef Josh Capon, Fuku por David Chang, ‘Sweet Sweet Chick, Wowfulls, Dan and John’s Wings, DŌ, Mama’s of Corona, Pat LaFrieda, Dave Pasternack Catch of the Day, Arancini Bros., favoritos de Union Square Hospitality Group, que incluyen a Shake Shack, Myriad Restaurant Group y más.

El Hall de la Fama de los Mets

Justamente para celebrar el 50 aniversario del Campeonato Mundial de 1969, los Mets abren esta temporada su Hall de la Fama y Museo, que estará abierto a todos los fanáticos y en cuyas vitrinas se exhibirá el guante usado por Ron Swoboda en el Juego Cuatro de la Serie Mundial, el contrato del manager Gil Hodges y mucho más.

El Salón de la Fama y Museo de los Mets está ubicado junto a la rotonda de Jackie Robinson en el lado de la primera base, y es una atracción espectacular para todas las generaciones de fanáticos de los Mets, con artefactos de momentos especiales de los Mets, quioscos interactivos y videos destacados que celebran a las más grandes hazañas de los Mets.

Fin de semana 1969

Para conmemorar el 50 aniversario del Campeonato de la Serie Mundial de 1969, los Mets están organizando una celebración el fin de semana del viernes 28 de junio al domingo 30 de junio.

El viernes por la noche, cuando los Mets se enfrenten a los Bravos de Atlanta a las 7:10 pm, todos los fanáticos que asistan recibirán una réplica del trofeo de 1969. Los fans que asisten a las 4:10 p.m. el sábado 29 de junio recibirá un premio especial cuando los miembros del equipo del Campeonato ’69 se reúnan en el campo para una ceremonia especial previa al juego. Los primeros 15,000 fanáticos que asistan también se llevarán a casa un Banderín del Campeonato de 1969. Para cerrar el fin de semana de celebración, los primeros 15,000 fanáticos el domingo 30 de junio se llevarán a casa una réplica del anillo de 1969.

Eventos de la temporada

El equipo de eventos de Citi Field, Metropolitan Hospitality, presentó el calendario de eventos para 2019. Los puntos destacados incluyen la Carrera Spartan que se realizará en el Citi Field el 13 de abril; Cirque du Soleil, inauguración el 3 de mayo; fiesta de la cerveza el 4 de mayo; la tarifa mundial del 18 y 19 de mayo; y The Color Run el 1 de junio. Continuando con las mejores giras de conciertos en Citi Field, Metropolitan Hospitality celebrará la gira de verano 2019 de Dead & Company el domingo 23 de junio.

Camiseta gratis los viernes

Para la temporada 2019 los Mets contarán con el regreso de los populares viernes de camisas gratis (excepto el 5 de julio) a partir del viernes 26 de abril contra los Cerveceros de Milwaukee presentados por Coca-Cola.