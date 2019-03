Miss Perú Universo 2019, Anyella Pamela Grados, perdería su corona por video borracha y vomitando

View this post on Instagram

Al parecer hoy destituiran a la actual #missperu que va al #missuniverso pues una amiga subió un vídeo de ella ebria y vomitando… Estos e ha hecho viral y muchos peruanos incluyendo páginas de Missology piden que la destituya… . . La organización acaba de sacar un comunicado que hoy sobre que desicion tomarán al respecto .. . . ¿Qué opinas de esto? DEFINIVAMENTE ESA " AMIGA " le destruyo la oportunidad de su vida a esta chica. . . #Missvenezuela #missmexico #missindonesia #missphilippines #MissColombia #missperu #philippines #misspuertorico #missuniverse #misssupranational #MissInternational #missecuador #misspanama #missdominicanrepublic #MissInternational #missuniverse #missworld #missgrandinternational #missparaguay #missindonesia #missvietnam #missearth