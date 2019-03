¿Puedo obtener una REAL ID en California aunque no sea ciudadano estadounidense?

¿Quienes califican para obtener una?

Tarde o temprano tendrás que conseguir una de las REAL IDs que el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de California ha hablado tanto al respecto, y todo como parte de una iniciativa federal que contempla elevar el nivel de seguridad en aeropuertos y edificios federales al verificar la identidad de los residentes estadounidenses.

Desde diciembre del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció una serie de fases que todos los estados deben de seguir para reforzar el REAL ID Act, que fue aprobado por el Congreso en el 2005 después de los atentados terroristas del 9/11.

“La Ley REAL ID establece estándares de seguridad mínimos para la emisión y producción de licencias y prohíbe a las agencias federales aceptar para ciertos propósitos licencias de conducir y tarjetas de identificación de estados que no cumplan con los estándares mínimos de la Ley”, explica la página de Homeland Security en su sitio web.

Por lo tanto, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada o negra en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para octubre del 2020. Por lo que tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.

¿Califico para una Real ID, incluso si no soy un ciudadano?

“Los ciudadanos estadounidenses y todos los residentes legales de los Estados Unidos pueden solicitar

Una licencia de conducir o tarjeta de identificación de REAL ID”, explica el DMV de California en su página web.

Por lo tanto, para obtener una de estas identificaciones o licencias, un conductor necesita comprobar su identidad con al menos dos documentos oficiales (y originales) de la lista de documentos aceptables a nivel federal, además de poder comprobar el estatus legal de una persona en el país y que reside en el estado de California.

¿Cómo puedo obtener una Real ID en California?

Estos son los pasos a a seguir según la página oficial del DMV de California:

Agenda una cita en linea o en persona. Llena la solicitud para tramitarla (disponible en español). Ten a la mano los documentos necesarios, los cuales tienen que ser 3 en total: un comprobante de identidad original o copia certificada, comprobante de número de Seguro Social y un comprobante de domicilio en California.

Aquí te compartimos la lista que el DMV provee.