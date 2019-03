Conway: “Trump cree que tiene que reelegirse para evitar ser acusado”

Sigue la pugna entre el presidente Donald Trump y el esposo de su asesora Kellyanne Conway

George Conway dijo este viernes que el presidente Trump “cree que necesita ser reelegido para evitar ser acusado”, propinando un nuevo golpe a Trump en Twitter.

Conway, quien está casado con Kellyanne Conway , fue atacado por Trump esta semana después de que Conway cuestionara la condición mental del presidente.

El presidente y Conway tienen cazada una dura pelea por Twitter y en entrevistas presidenciales con reporteros durante toda la semana.

“PIENSE en el hecho de que no solo tenemos un presidente mentalmente inestable, sino un presidente que piensa que necesita ser reelegido para evitar ser acusado. (Al menos en ese aspecto, su pensamiento es claro), ”tuiteó Conway.

THINK about the fact that we don’t just have a mentally unstable president—but a president who thinks he needs to be re-elected to avoid being indicted. (At least in that one respect his thinking is clear.) https://t.co/TuX3nncLh2

— George Conway (@gtconway3d) March 22, 2019