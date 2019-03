Los menores de edad ya no se podrán casar en México

La reforma al Código Civil Federal se aplicará incluso donde se admite el matrimonio de menores basado en leyes de costumbres de pueblos indígenas

MEXICO – Para niñas como Itzel, una joven de 14 años arrepentida por su matrimonio, el Senado mexicano prohibió las uniones legales infantiles y dejó claro que la edad mínima para contraer nupcias será con la mayoría de edad, es decir, a los 18.

El testimonio de Itzel formó parte de una campaña de la organización Save the Children para empujar el tema que el legislativo había relegado durante años a pesar de recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF.

“A él (su pareja) lo conocí y me gustó. Me enamoré pero ahora siento raro estar sola y no salir a divertirme más que con el marido que llega tarde, de cuidar burros y chivos, y yo siento feo estarlo esperando cuando pude seguir mis estudios: no está bien”.

Pero el caso de Itzel aún dista de los peores escenarios. La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en el Senado, Josefina Vázquez Mota, advirtió –con base en estudios internacionales– que las niñas que se casan no permanecen en la escuela, tienden a embarazarse prematuramente y tienen más riesgo de sufrir discriminación y violencia doméstica.

Save the Children ha detallado que casi 50% de mujeres que contraen nupcias antes de los 18 años sufren violencia física; alrededor del 70% padece violencia sexual; y 16%, violencia económica.<

Con todo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detalló en su último censo sobre el tema que en 2015 hubo 24,338 personas menores de 18 años que contrajeron matrimonio. De ellas, cuatro de cada cinco fueron niñas y adolescentes menores de 15 años que se casaron con hombres mayores de 17 años, y 4.4% con hombres de 30 años o más.

En 2017 sorprendió el caso de un pastor evangélico en el Estado de México que anunció en redes su matrimonio con una niña de 12 años “por órdenes de Dios”. Previamente también se ha documentado venta de menores para ser desposadas a cambio de cervezas, maíz, dinero… principalmente en zonas indígenas.

Al respecto, el legislador Samuel García dejó claro que “pese a los usos y costumbres en algunas entidades federativas (de prevalencia indígena), éstas no pueden prevalecer por encima del interés superior de la niñez”.

En los próximos días, la reforma al Código Civil Federal pasará a manos de la Cámara de Diputados, donde será votada, pero se prevé también voto unánime a favor mientras que en 31 de los 32 congresos locales también se prohibió las “dispensas” de los padres que autorizaban los matrimonios. Sólo falta Baja California.