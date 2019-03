Memo Ochoa celebró 100 partidos con la Selección Mexicana

El portero cuatro veces mundialista debutó el 14 de diciembre de 2005 ante Hungría

Guillermo Ochoa festeja sus 100 juegos con la Selección Mexicana al jugar este viernes contra Chile.

El cuatro veces Mundialista (titular en Brasil 2014 y Rusia 2018) llegó al centenar de juegos disputados contra rivales categoría A.

Memo debutó con Selección Mexicana el 14 diciembre de 2005, contra Hungría.

“Es un orgullo el poder llegar a esta cifra, que sobre todo en una Selección, y en la posición de portero, es más difícil. Es un motivo de felicidad, de alegría, es una cifra que quizá la ves lejana en un inicio, cuando comienzas tu carrera futbolística, sueñas con estar aquí, el poder llegar a esto, me hace sentir orgulloso y satisfecho de dar todo por la Selección, para sumar más juegos.

“Se va rápido, son 15 años que se pasan volando, en los que hasta el día de hoy no me ha dado el tiempo de poder disfrutar, de valorar, de voltear a ver todo lo que he podido vivir, pero al final, lo importante de mi carrera en la Selección ha sido el camino, el que día a día, con buenos y malos momentos, he pasado de todo”, dijo Ochoa en declaraciones reproducidas por la FMF.

Justamente contra Chile el portero mexicano vivió uno de los momentos más complicados de su carrera al comerse los 7 goles en la tragedia de Santa Clara, pero casi tres años después vive la otra cara de la moneda al cumplir una cifra histórica con el equipo Tricolor.

La FMF acotó que Memo tiene dos partidos más, pero considerados por la FIFA contra equipos de categoría B, frente a Guadalupe y la Universidad de Gottingen.

El guardameta tiene en su currículum dos participaciones en Copa América y otras dos en Confederaciones, así como tres títulos de la Copa Oro. Un portero que se ha sobrepuesto a la adversidad ya que en 2011 fue suspendido temporalmente de toda actividad futbolística debido a que dio positivo por Clembuterol. Memo sigue acrecentando su historia en el futbol europeo, en el que pocos arqueros se arriesgan. Hoy tiene ya 100 partidos con el Tri, y contando…