Alaïa la hija de Adamari López conquista Univision y la Teletón USA junto a su papá, Toni Costa, arriba del escenario de baile

La pista de baile vio nacer una nueva estrella. Alaïa heredó el talento de su padre

“No puedo decir ni que es un sueño cumplido porque nunca lo hubiese creído😁…. bailando por una buena causa con mi hija y mi sobrina en la pista de @miraquienbaila que tanto me vio bailar y que me ha dado mucho en la vida. Gracias a cada una de las personas que hizo esto posible, a mi mujer @adamarilopez por siempre apoyarme en todo, a mi familia en España @elitebaile por ser parte de esto, a mi gran amigo @am.abraham_martinez que hizo el vestuario de @alaia y @noasc8 , a @univision y @teletonusa gracias por tanto, no puedo estar mássss felizzzzz!!!!!”, escribió Toni Costa en Instagram, feliz y orgulloso de ver cómo su sangre brillaba junto a él en la pista de baile.

En medio de la emoción y la dicha el bailarín español tampoco olvidó la causa que llevó a bailar junto a su pequeña Alaïa en la Teletón de USA por eso agregó: “Pero sobre todo no olviden de donar lo que sea, ya que cualquier aportación es buena para ayudar a los niños del @teletonusa , #EstamosUnidos .#mqb #miraquienbaila #univision”.

Aquí les compartimos la publicación de Toni y otros vídeos.

Escándalo: Meghan Markle rompe con una tradición que lleva vigente desde hace un siglo

“Ellos estaban encantados de estar allí”, dijo Barbra Streisand sobre el escándalo de abuso sexual infantil de Michael Jackson

Natti Natasha le pone candela al fin de semana con un bikinazo que expuso toda su anatomía