Mientras “El Chelo Mafia” yace muerto y ensangrentado, una de sus hijas juega con una “tablet”

Video desata las especulaciones de usuarios en redes sobre el comportamiento de la menor; el hecho se reportó en Tabasco, México

Mientras yace muerto en el asiento del conductor, una de las hijas del occiso – menor de edad – permanece inmutable con su mirada fija en una “tablet”. No pide ayuda, no llora, no parece hacer ningún gesto emotivo. Simplemente, se mantiene sentada mirando la pantalla, mientras su padre se desangra, luego de que supuestos sicarios lo balearan en la cabeza en una carretera de Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco.

No sabemos si se trató de un mecanismo de defensa de la niña o qué estaría pensando luego de ver cómo acribillaron a su progenitor frente a ella, su hermana y su madre; pero, la grabación que circula esta semana en redes ha bastado para que las especulaciones y las teorías sobre su comportamiento se multipliquen.

La mayoría de usuarios, simplemente, no pueden entender la indiferencia.

Otros más bien se van por otro ángulo, y cuestionan el hecho de que los atacantes hayan disparado frente a la familia, al menos en siete ocasiones, sin el mínimo titubeo.

Las imágenes fueron tomadas por testigos del hecho, reportado este pasado 14 de marzo, en la calle José Sosa de la colonia Gaviotas.

Cabe señalar que no se tienen detalles de por qué la pequeña no estaba con su madre y su hermana tras la embestida.

Las autoridades intentan esclarecer el móvil del crimen que no descartan que esté vinculado con la guerra entre narcos en la zona.

El sujeto, identificado como Joel, alias “El Chelo Mafia”, es supuestamente un comerciante del área.

En un principio, los pistoleros balearon el auto en el que viajaba la familia, y, luego, tirotearon directamente al hombre.