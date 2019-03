‘La Migra’ detiene 36 horas a una niña de nueve años con pasaporte de EEUU para “verificar su identificación”

Julia Isabel Amparo Medina, de nueve años, es una de las niñas que cruza cada día la frontera para ir al colegio. A temprana hora esta niña y su hermano -ambos con ciudadanía estadounidense- van desde su casa en Tijuana hasta su colegio en San Ysidro, California. Pero el lunes de esta semana fue distinto. Julia estuvo 36 horas bajo la custodia de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según publicó Telemundo 20, Julia y su hermano mayor -Óscar, de 14 años- cruzaron a pie la frontera para evitar la congestión de tráfico. El oficial de CBP les pidió a ambos sus pasaportes pero acusó a la niña de usurpar su identidad y de hacerse pasar por una supuesta prima. Según la mamá de ambos, el menor sería forzado a escribir una carta afirmando que la niña era su prima.

Óscar quedó en libertad al poco tiempo pero su hermana permaneció detenida en el control fronterizo. Preguntado sobre las razones de la detención, CBP justificó su postura alegando que necesitaba “verificar la documentación” de Julia. Finalmente, y gracias a la intervención del consulado de México en San Diego, la niña quedó en libertad 36 horas después.

EN EXCLUSIVA: “No era justo lo que me hicieron, no me dejaron nada, no me dejaron ni hablar con mi mamá”, narra Julia, una ciudadana de 9 años que fue detenida por agentes de CBP en camino a la escuela. https://t.co/cQPUNCUl9d

