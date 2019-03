Con los fondos y recursos adecuados más estudiantes multilingües podrán graduarse

Una falta continua de inversión en esta población de estudiantes es inaceptable

La población estudiantil multilingüe, o MLL por sus siglas en inglés, ha crecido en un 20% durante la última década y representa hoy es un significativo 9% de la población estudiantil en el estado de Nueva York. Sin embargo, a pesar de este rápido crecimiento, el número de maestros que poseen el certificado estatal para ejercer como maestros bilingües no ha crecido a la par. Como consecuencia, muchos maestros a cargo de la enseñanza de esta población estudiantil no posee la certificación apropriada. Se calcula que más del 10% de los maestros en aulas bilingües no poseen la certificación.

También es inevitable reconocer que durante décadas, los fondos presupuestales designados a la educación de esta creciente población de estudiantes han sido insuficientes. Es importante señalar que dicha población multilingüe incluye estudiantes de padres puertorriqueños, de padres inmigrantes, así como estudiantes latinos nacidos en los Estados Unidos pero que hablan un idioma materno que no es el inglés.

Las consecuencias de esta falta de recursos económicos queda claramente demostrada por la gran diferencia entre la tasa de graduación y la tasa de deserción escolar: En el año 2017, la tasa de deserción de los MLLs fue más alta que la de graduación. Es decir, que el 30% de estudiantes abandonó la escuela en comparación a un 27% que logró graduarse en un periodo de cuatro años. Estas cifras son parte de un nuevo informe de la Coalición de Directores en Defensa de la Educación Latina (LEAD, por sus siglas en inglés) el cual resalta las brechas educativas de los estudiantes multilingües y brinda recomendaciones a nivel estatal para mejorar el desempeño académico y el éxito post-secundario de los estudiantes MLLs.

Además de no tener suficientes maestros bilingües oficialmente certificados, los MLLs carecen de servicios de apoyo adecuados para mejorar su desempeño académico y poder graduarse de la escuela secundaria. Actividades extraescolares y de enriquecimiento, así como consejeros bilingües y trabajadores sociales, son esenciales para estos estudiantes.

El informe ofrece seis recomendaciones para asegurar que nuestros estudiantes puedan recibir la educación de calidad que merecen. Estas incluyen: la financiación de una iniciativa amplia y comprensiva que específicamente conlleve a aumentar las tasas de graduación; aumentar el número de maestros bilingües certificados; proporcionar apoyo académico y aumentar la participación y el alcance de los padres en múltiples idiomas, así como aumentar el apoyo socio-emocional proporcionado a los MLLs.

Una falta continua de inversión en esta población de estudiantes es inaceptable y requiere acción inmediata de nuestro gobierno estatal. Instamos a los padres a unirse al llamado que hacemos al gobernador Cuomo y a nuestros legisladores estatales para que asignen los fondos necesarios para proveer todos los recursos que los estudiantes multilingües requieren. No podemos continuar ignorando sus necesidades. Debemos invertir en la educación de nuestros MLLs por el bien del futuro de nuestro estado.

Nancy Villarreal de Adler, Directora Ejecutiva de la Asociación NYS de Educación Bilingüe (NYSABE), miembro de la coalición LEAD.

