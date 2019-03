22% de los usuarios se cuelan sin pagar en los autobuses públicos de Nueva York

La MTA estima que perdió $225 millones en ingresos potenciales el año pasado por polizones en buses y el Metro

Uno de cada cinco pasajeros (21.9%) está abusando gratuitamente de los autobuses públicos de Nueva York, según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La MTA estima que perdió $128 millones de dólares en ingresos potenciales el año pasado por polizones en los buses, cifra equivalente a más de un tercio de los nuevos ingresos generados por el aumento de tarifas aprobado el mes pasado.

Muchos tramposos simplemente pasan de largo, pues los conductores tienen instrucciones de no enfrentar a los evasores, para evitar ataques, que también han ido en aumento.

Curiosamente, la tasa de evasión se reduce a sólo 2.5% en el servicio de bus selecto (SBS), donde los usuarios pagan antes de abordar, y que se se patrullan más estrictamente.

La cifra de pérdidas aumenta a $225 millones de dólares cuando se incluyen los polizones en los trenes subterráneos, para un total de más de medio millón de personas diarias.

En el Metro la cifra de evasión se estima en 3.4%. La situación no es mejor en los ferrocarriles: casi el 7% de los usuarios de LIRR y 3% de MetroNorth no compraron un boleto en 2018, lo que representa una pérdida de $20-25 millones de dólares para MTA, según New York Post.

Es un dinero que “Realmente necesitamos”, dijo Andy Byford, jefe de autobuses y trenes subterráneos de la MTA, quien describió un nuevo plan para acabar con la evasión.

La propuesta de Byford consiste en instalar nuevas cámaras de seguridad en las estaciones del Metro, ampliar los controles de tarifas en el sistema local de autobuses y pedir a los policías de la ciudad patrullar los colectivos de la MTA de la misma manera que lo hacen en los trenes.

“Necesitamos policías en los autobuses”, dijo Byford. “Esto tendrá que ser con la asistencia de las comisarías, es algo que debemos tratar con el Comisionado” de NYPD.

“El NYPD Transit Bureau está trabajando activamente con NYC Transit para lanzar un programa piloto que agregará oficiales a las rutas de autobuses y realizará operaciones conjuntas de seguridad de autobuses”, dijo el vocero policial Phil Walzak.

Desde 2012 la MTA ha estado utilizando los llamados “Equipos Eagle”, personas que generalmente son oficiales de policía retirados a bordo de los autobuses para verificar aleatoriamente los recibos.

Los funcionarios dicen que ello ha ayudado a disuadir a las personas de no pagar. Ya han emitido más de 5 mil citaciones en lo que va de 2019, según CBS News.