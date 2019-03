Fresas, espinacas y kale son los alimentos con más restos de pesticidas

Los alimentos más "limpios" son el aguacate y el maíz dulce

Las fresas, la espinaca y el kale son los tres productos contaminados con más residuos de pesticidas, según una lista difundida por el Enviornment Woking Group (EWG), una organización del medio ambiente sin fines de lucro que publica todos los años un informe de los productos con las concentraciones más altas y más bajas de pesticidas. Se basa en información del Departamento de Agricultura.

Más del 90% de las muestras de fresas, manzanas, cerezas, espinaca, nectarinas y kale tenían dos o más tipos de residuos, según el informe. En la lista de productos con mayor posibilidad de tener residuos también están las uvas, el melocotón, las peras, el tomate, el céleri, las patatas y los pimientos picantes.

Mientras que menos del 1% de las muestras de aguacates y el maíz dulce examinados contenían pesticidas. Entre los otros que consideran ‘limpios’ también está la piña, los guisantes dulces, la cebolla, la papaya, la berenjena, los espárragos, el kiwi, el repollo, la coliflor, los melones, el brócoli y los hongos.

Los pesticidas incluyen químicos para evitar que las frutas y verduras se contaminen por los insectos, las plantas o los roedores, pero expone a las personas a residuos a través de los alimentos que ingieren.

“La ruta principal para estar expuestos a los pesticidas para la mayoría de los estadounidenses que no viven ni trabajan cerca de los campos es a través de su dieta”, dijo Carla Burns, analista de EWG en uncomunicado.

Los expertos dicen que es difícil precisar las consecuencias negativas de ingerir los pesticidas.

La Academia Americana de Pediatría también advierte sobre los efectos, especialmente en los niños afectando su nivel de desarrollo. Mientras que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indica que hay un “amplio rango de efectos para la salud, crónicos y agudos, están asociados a estar expuestos a algunos pesticidas”, algunos pueden afectar el sistema nervioso y otros causar irritación en la piel y los ojos. Pero estos riesgos dependerán del nivel de toxicidad en el producto, la cantidad, cómo y por cuánto tiempo fue expuesto una persona a él, indica el CDC.

La ONG Alliance for Food and Farming critica la lista citando a estudios que explican que el nivel de residuos en los productos ‘sucios’ es tan bajo que sustiturlos por productos orgánicos no disminuye los riesgos de salud.

El EWG recomienda comprar productos orgánicos, especialmente cuando se trata de aquellos que salen en la lista de verduras y frutas con más residuos. Pero cuando no se tiene acceso a estos o están fuera del presupuesto, la organización recomienda de igual manera incluir vegetales y frutas en nuestra dieta.

“Los beneficios para la salud de una dieta rica en frutas y verduras superan los riesgos de la exposición a pesticidas”, dice Burns en el comunicado de la EWG.