¿Alex Rodríguez es totalmente fiel a Jennifer López? Tres casos que lo ponen en duda…

Dicen que “cuando el río suena es porque agua trae”…

El refrán anterior bien pudiera aplicarle a la relación de la cantante Jennifer López y el expelotero Alex Rodríguez.

Cuando más afianzado se veía su compromiso, sobre todo ante los reflectores públicos, rumores de infidelidad por parte del dominicano y hasta pedidos de tríos sexuales salpican a la popular pareja… ¡otra vez!

Ayer trascendieron las declaraciones de una exconejita de Playboy, Zoe Gregory, a un medio británico en las que asegura que el exYankee, semanas antes de proponerle matrimonio a JLo, la invitó a un trío con una amiga. Gregory, incluso, dijo que A-Rod le envió una foto de su miembro.

Pero, ésta no es la primera alegación que pone en duda la lealtad de Rodríguez hacia la “Diva de El Bronx”. Hace unas semanas, el también expelotero José Canseco aseguró mediante una cadena de mensajes en Twitter que A-Rod engaña a la cantante con su exesposa Jessica Canseco.

“Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mier**, deja de engañar a Jennifer López”, lee uno de los tuits del cubano.

La también exmodelo de Playboy tuvo que enviar sus propios mensajes en respuesta para negar los señalamientos.

“¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! Conozco a Alex desde hace muchos años y ni siquiera lo he visto por más de 5 años. Ciertamente no dormí con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José puede seguir jugando con sus amigos alienígenas”, compartió la empresaria.

Pero las supuestas andanzas de A-Rod no acaban ahí.

En el 2017, la modelo fitness Lauren Hunter sostuvo públicamente que el dominicano le fue infiel a JLo con ella. Detalló que la invit ó a un evento de los Yankees en Kansas. Adicional, dijo que al exdeportista le gustan los tríos sexuales, el “sexo rudo” y los “uniformes escolares” en mujeres.

A-Rod le pidió matrimonio a JLo frente al mar de Las Bahamas el pasado 12 de marzo con un anillo valorado en mas de $1 millón de dólares.