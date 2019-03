Madre da a luz a mellizos que son de padres distintos

El padre notó que uno de los niños no se parecía en nada a él y sus sospechas fueron confirmadas con una prueba de ADN

Hace unas semanas, según lo publicado por el periódico Strait Herald, una mujer originaria de Xiamen, China, cuyo nombre no fue revelado, dio a luz a dos mellizos. El marido de la mujer, al conocer a los pequeños, se percató que uno no se parecía a él, por lo que comenzó a tener sospechas de si los bebés en realidad eran suyos.

Pasaron los días y la pareja acudió a la comisaría para registrar a los recién nacidos. Ahí, las autoridades les solicitaron una prueba de paternidad para que comprobaran que, efectivamente, ellos eran los padres de los pequeños.

Tremenda sorpresa la que se llevó el hombre luego de recibir los resultados de la prueba de ADN, con la cual comprobó que, efectivamente sus sospechas eran ciertas pues ese bebé que no se parecía a él no era de él, pero el otro pequeño sí. A su esposa no le quedó de otra más que confesarle que le había sido infiel.

Al este extraño caso médicamente se le denomina superfecundación heteropaternal, la cual ocurre generalmente cuando se realiza alguna inseminación artificial y es muy extraño que se dé de forma natural, como ocurrió en este caso.