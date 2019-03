Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta de un show musical con el actor colombiano Gregorio Pernía, de un tributo al pianista Charlie Palmieri en el que participará su hermano Eddie Palmieri y de un concierto con el grupo Bachata Heightz en Nueva Jersey.

Jueves 28

Festival de cine colombiano

The Colombian Film Festival, que cumple siete años de labor ininterrumpida desde su apertura en el 2012, trae una importante selección de las películas y cortometrajes colombianos más destacados de los últimos años. El programa de la muestra cinematográfica contará con 12 largometrajes y 15 cortometrajes en su selección oficial. El festival se llevará a cabo en el teatro Cinépolis en Chelsea, desde hoy jueves 28 y hasta el domingo 31 de marzo. Boletos e información: http://www.colfilmny.com/es/

Manuel Valera y su New Cuban Express Big Band

El compositor y pianista Manuel Valera estará en concierto junto al New Cuban Express Big Band. La referida banda es una extensión del sexteto New Cuban Express que cuenta con una nominación al Grammy (2012). El colectivo tocará composiciones originales de Valera y adaptaciones de trabajos anteriores y contará además con la participación de la cantante Sofia Rei. A las 9 p.m. Entradas: $15. Información: http://www.terraza7.com

Concierto: Tributo a Charlie Palmieri

La banda Uprising All Stars, liderada por el trombonista, compositor y productor Jimmy Bosch ofrecerá un tributo al pianista Charlie Palmieri. Esta presentación tendrá como invitado especial al renombrado pianista, compositor y director de orquesta, Eddie Palmieri, hermano de Charlie Palmieri. Esta fiesta también contará con la participación del dúo de DJ’s, Stretch Armstrong y Bobbito García. En Le Poisson Rouge, a partir de las 7 p.m. Información: http://www.lpr.com

Viernes 29

Show con Gregorio Pernía

Acompaña al popular actor colombiano Gregorio Pernía, mejor conocido como ‘El Titi’ por su rol en la telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’, en un espectáculo en el que sus seguidores podrán verle cantar y bailar. La cita con Pernía, quien también ha trabajado en producciones como ‘La hija del mariachi’ y ‘Los tres caínes’, es en Sabor Latino Restaurant en Queens. En el 9535 40th Road, Elmhurst, desde la medianoche. Entradas: $35. Información: (718) 457-3966

Clausura de la muestra ‘Women in the Heights’

Asiste a la clausura de la muestra Women in the Heights, en Rio II Gallery. Las artistas que participan en la exhibición compartirán su visión y proceso creativo durante una charla que estará seguida de un taller de arte encabezado por la curadora Andrea Arroyo. Esta muestra surge de la colaboración entre la Alianza de Artes del Norte de Manhattan (NoMAA) y Broadway Housing Communities. Desde las 6:30 p.m. En 583 Riverside Drive, 135 st. Gratis. Información: http://www.nomaanyc.org/es/

Sábado 30

Concierto: Flor de Toloache en Teatro Pregones

No te puedes perder el concierto que tendrá el mariachi femenino Flor de Toloache en el Teatro Pregones. La agrupación que obtuvo un Grammy latino por el álbum ‘Caras lindas’, interpretará lo mejor de su repertorio en esta función. En el 571 de Walton Avenue en El Bronx. A partir de las 8 p.m. Información y entradas en: http://www.pregonesprtt.org

Concierto: Bachata Heightz

Este fin de semana Nueva Jersey bailará a ritmo de bachata y merengue típico. El grupo Bachata Heightz estará en concierto en Elegante Café. La agrupación, conocida por interpretar bachata de estilo urbano con influencias de géneros como el hip hop, compartirá escenario con la cantante y acordeonista Yosailyn Diloné, mejor conocida como La inquieta típica. En el 2514 Federal St, Camden, Nueva Jersey. Entradas: $30. Información: http://www.boletosexpress.com

Noche de boleros

La cantante cubana Malena Burke propone una noche de boleros en el Hostos Center for the Arts and Culture. Burke estará acompañada en escena por su hija Lena Burke, pianista y cantante que incluye entre sus méritos un Grammy Latino. En el Repertory Theater de 7:30 a 10:00 p.m. Información: http://www.hostos.cuny.edu/culturearts/events

Clase gratuita de meditación

Aprende rutinas básicas de meditación a través de un programa que se enfocará en técnicas de estiramiento y de respiración. El objetivo es que luego puedas repetir estos ejercicios en casa para crear una rutina diaria. Para aprovechar esta clase solo tienes que dirigirte a Williamsbridge Oval Recreation Center en Williamsbridge Oval 3225 Reservoir Oval East, Bronx. De 9:30 a.m., a 10:30 a.m. Gratis.

El condado de Queens en películas

Asiste a una charla sobre la historia del cine en el condado de Queens. Jason Antos, autor de seis libros sobre el referido vecindario, repasará los factores que convirtieron a Queens el lugar por excelencia de los directores de Hollywood. A partir de las 2:30 p.m., en el 143-35 37th Avenue Flushing, Información: http://www.queenshistoricalsociety.org

Jueves 4

Lo mejor del cine dominicano

Prepárate para disfrutar de ‘The Best of the Dominican Film Festival’, una muestra creada por el The Festival de Cine Dominicano en Nueva York. Entre las producciones figuran ‘Colao’, ‘Todas las mujeres son iguales’ y ‘Mañana no te olvides’. Desde el jueves 4 y hasta el domingo 7 de abril en Comisionado Dominicano de Cultura, en el 541 West, 145th en Manhattan. Información: http://www.eventbrite.com