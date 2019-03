“La comunidad peruana es unida y aprecia lo que se le ofrece”

La Cónsul General del Perú en Nueva York, embajadora Marita Landaveri, insta a sus connacionales a participar este domingo en foro peruano en Queens

NUEVA YORK.- La Cónsul General del Perú, embajadora Marita Landaveri viene desplegando una prolífica labor por la comunidad peruana en Nueva York desde que asumió el cargo en septiembre del año pasado. En entrevista con El Diario, destacó la trascendencia del Town Hall Peruano que tendrá lugar este domingo en Queens y a la vez hizo una panorámica de su gestión consular.

“Nosotros vamos a asistir al TownHall Peruano pero lo importante es participar y poder escuchar a los comisionados sobre aspectos tan diversos como inmigración, asuntos del consumidor, derechos humanos, educación, asuntos del consumidor, personas con discapacidades, tráfico humano y de género. Todos estos temas podrán ser debatidos por los funcionarios de la ciudad, quienes estarán abiertos a preguntas y dispuestos a entablar una conversación con nuestra comunidad”, dijo la embajadora que insistió sobre la necesidad de aprovechar esta oportunidad. “Debemos beneficiarnos de lo que ellos ofrecen, pero si no vamos y no los escuchamos, no será posible poder saber las ventajas que existen.

De acuerdo a la funcionaria, cuya jurisdicción se extiende a todo el estado de Nueva York, donde se estima residen unos cien mil peruanos, el consulado y todo su personal estarán presentes como invitados y auspiciadores de este foro público, en el que tomarán parte autoridades de todas las agencias de la ciudad, funcionarios elegidos y líderes representativos.

“Por eso mi llamado a los peruanos de los cinco condados de Nueva York a que asistan. Esta es una invitación a toda la familia, es un domingo para que además disfruten de las especialidades de la gastronomía peruana. Vamos a ser representativos de una comunidad unida, que aprecia lo que se le ofrece y que quiere conocer más de las bondades de la ciudad de Nueva York”, agregó Landaveri, que tiene una dilatada carrera en el servicio diplomático de su país.

Una misión multiplicadora

La embajadora dijo que el consulado tiene como función esencial brindar apoyo a su comunidad pero que esta no solo se limita a los servicios consulares, sino que se multiplica en otros ámbitos como el cultural y comercial inclusive, a pesar de que existe una oficina económico-comercial en Nueva York, el consulado colabora y hace un trabajo conjunto en esta parte, explicó.

“El servicio consular no se ofrece solo en las oficinas, sino que se extiende a las visitas itinerantes a través de los sábados consulares. Estuvimos en White Plains y en Westchester donde vamos a empezar con la atención el 6 de abril. El trabajo se multiplica, la funciones que desplegamos en la oficina más la presencia que hacemos afuera en todo tipo de reuniones como precisamente será el foro público peruano en Queens el domingo”, subrayó.

Objetivos definidos

La funcionaria hizo énfasis en que su meta es acercar a la comunidad al consulado para que conozca lo que hace y lo que planifica regularmente para satisfacer las necesidades de sus connacionales en Nueva York.

“Mi objetivo personal como diplomática, como embajadora y como cónsul general, es promover un mayor acercamiento con la comunidad para que nos visiten, nos den sus sugerencias, que se unan entre ellos. La comunidad necesita estar unida, por algo decimos la unión hace la fuerza y al mismo tiempo, informarnos de los beneficios que nos rodean”.

Landaveri que previo a su actual posición fue embajadora del Perú en República Checa, reconoció que la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, tienen una serie de servicios que son gratuitos en su gran mayoría y que son asequibles para todos, sin importar la condición en que se encuentren en este país.

“Con la cooperación de las autoridades que están viniendo ciertos días del mes a visitar este consulado para conversar con nuestros conciudadanos, se les está transmitiendo esta información porque entiendo que todos necesitamos conocer de estos servicios y las posibilidades que existen y sobretodo e importante, cuando se pueden obtener sin costo y cuando existen pero nuestra ignorancia puede llevarnos a no beneficiarnos de ellas”.

La cónsul citó como ejemplo la tarjeta ID New York, sobre la cual dijo, es algo tan sencillo y útil con la que se puede tener acceso a museos, a transporte, a la biblioteca y tantas actividades que pueden ser beneficiosas para las familias peruanas en general.

“Todo este conocimiento nos va a llevar adelante y va a hacer que nuestra comunidad viva mejor, se atienda mejor, no solamente por lo que nosotros podemos darles sino por lo que a través de nosotros pueden conocer”, insistió.

Trabajó antes en Nueva York

Para la embajadora Landaveri, Nueva York le resulta una ciudad familiar, puesto que residió aquí entre 1981 y 1985, al inicio de su carrera y era esposa de un funcionario diplomático.

Ella aprevechó para informar que el consulado es muy activo en las redes sociales. La comunidad peruana puede acceder a la página web: www.consulado.pe/es/nuevayork como a la plataforma de Facebook, para encontrar información permanente sobre los servicios consulares como de los programas del gobierno de la ciudad y del estado.

La coalición de cónsules

Al ser consultada sobre su participación como miembro de la Coalición de Cónsules Latinoamericanos (CLACNY) e integrante del directorio de la Sociedad de Cónsules Extranjeros en Nueva York, la diplomática dijo que ambas entidades cumplen un rol de vital importancia para el mejoramiento de los servicios consulares de todos los países representados en Nueva York.

“Estamos muy interconectados, tenemos reuniones mensuales y aprendemos mutuamente. Es decir, si un consulado sabe de un servicio se lo cuenta a los demás. Por ejemplo, de un beneficio en el área de seguridad, educación, salud, inmigración o lo que fuera interesante para nuestras comunidades, nos lo compartimos y nos ayudamos”, explicó.

Ampliando más sobre el tema, la embajadora dijo que en el caso del Perú, no tiene una comunidad tan grande como es el caso de México, República Dominicana, Ecuador, Colombia, que tienen muchísimos más personas en la ciudad y en el estado.

“Al tener esta cantidad de connacionales, sus problemas y necesidades son grandes y pueden tener acceso a información que a nosotros no nos llega y en consecuencia, no aprovechamos. Por eso nos vamos compartiendo sobre estos beneficios y los vamos transmitiendo a nuestra comunidad poco a poco”, concluyó la funcionaria.