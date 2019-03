Los trabajadores quieren un asiento en la gran mesa

Empleados de Walmart empiezan a mover una propuesta para ganar representación en el consejo de administración de la empresa

“Si no se está en la mesa, se está en el menú”.

Esta frase, de origen desconocido, se usa con cierta asiduidad para transmitir la importancia de tener representación política. Y es perfectamente aplicable en el mundo empresarial en el que hay grandes mesas alrededor de las que se sientan los consejeros de administración. Los trabajadores de una de las grandes empresas del mundo quieren estar en esas mesas en las que se toman decisiones.

Carolyne Davis, trabajadora de Walmart de New Bern (Carolina del Norte) y líder de United for Respect ha registrado una resolución para ser votada en la asamblea de accionistas de esta empresa, que se celebrará en mayo o junio, para que haya representación de los trabajadores en el consejo de esta corporación. Según esta propuesta, los trabajadores deben estar incluidos en la lista inicial de candidatos de nuevos nominados cuando el consejo sea elegido.

Walmart es uno de los mayores empleadores de mujeres, afroamericanos y latinos y existe interés en lo que pasa en los grandes despachos de la compañía porque impacta a millones de personas. Solo en EEUU hay 1.4 millones de empleados.

La representación laboral en los órganos de decisión de las empresas puede resultar novedoso en EEUU pero no lo es en otros países. Alemania es toda una referencia en ello. En este país europeo hay consejos de administración y de supervisión y en las empresas con más de 2,000 trabajadores estos tienen representación en estas mesas. Es algo que favorece la productividad, da peso al largo plazo frente al más corto –que es el que se premia en los mercados — y tiene un impacto directo en los niveles de desigualdad que no son tan extremos como en EEUU.

La senadora demócrata Tammy Baldwin propuso el año pasado que las empresas que cotizan en los mercados permitan que los trabajadores elijan directamente a un tercio de los miembros del consejo.

Lo que no termina de moverse en el Congreso se está moviendo en las empresas. Además de los trabajadores de Walmart, los de Sears y Kmart, empresas gestionadas por un hedge fund que han terminado en la quiebra y han perdido más de un cuarto de millón de empleos, están demandando esa representación.

Líderes de United for Respect explica que los trabajadores tienen mucho interés en las supervivencia de las empresas. “Queremos ampliar la definición de diversidad, no solo se trata de género, raza o etnia sino también de representación económica”.

Los trabajadores de Walmart tienen un sueldo mínimo de $11 la hora (subió $2 el año pasado) mientras la empresa ha dedicado unos $20,000 millones a recompras de acciones en los últimos años, según se explica desde esta organización. “Es dinero para los accionistas de la empresa pero los trabajadores no ven el resultado de eso”, dicen desde esta organización en la que se habla de la gran desigualdad de ingresos y la necesidad de mejorar las condiciones de la vida laboral.

El colombiano Julián García, que trabaja en Walmart en Miami (Florida), trabajó para el Grupo Éxito en su país, la mayor cadena comercial de Latinoamérica, y dice que en ella los empleados “tienen representante con voz y voto en el consejo”. “La empresa es de las mejores del país, la gente no quiere irse, tiene casa propia, vacaciones, bonos. La empresa cuida al trabajador para que este cuide del cliente y tenga satisfacción en su trabajo”, cuenta.

Él vino a EEUU siguiendo a su familia y explica que muchos directivos de las empresas no se dan cuenta de qué pasa con los empleados y lo importante que es tenerlos contentos, además de económica y socialmente estables. García es parte del 14% de la plantilla de esta empresa latina.

Este trabajador cobra $11.22 la hora de cada jornada laboral diaria que empieza a las 4.00 AM. Se considera afortunado porque trabaja jornada completa algo que no ocurre con otros compañeros, pero no es suficiente para mantener a una esposa (que también trabaja) y dos hijos. Cuando sale de Walmart tiene otro trabajo de limpieza del que sale a las 10.00 PM. García dice que cuando llega el fin de semana solo quiere dormir pero está contemplando conducir para Uber también y aumentar los ingresos para mantener a su familia.

En United for Respect explican que su interés es mejorar la calidad de la vida de los empleados y no tener a tantos trabajadores dependiendo del Medicaid y los cupones de comida (SNAP).

Desde esta organización se explica que se quieren conseguir varias cosas. La primera es la sostenibilidad de la empresa. Y nadie mejor que los trabajadores para contar qué está pasando en ellas. Cuando hace unos años había problemas de abastecimiento porque las tiendas tenían menos empleados de los necesarios “fue la agitación de los trabajadores lo que llevó la voz de dónde estaba el problema”, recuerdan. “Si estuvieran en el consejo no habría tomado meses que se dieran cuenta de esto”

Por otro lado se quiere que haya equilibrio y responsabilidad en el sentido de que Walmart es lobista “pero de los intereses de la familia Walton [accionistas descendientes del fundador de la empresa]”.

Finalmente, debido el peso de Walmart en EEUU, lo que ocurra en esta empresa puede ser un ejemplo para el resto.

La organización que promueve este cambio cree que dada la situación de desigualdad y el momento político con el horizonte de las elecciones del 2020, la cuestión de la calidad de vida de los trabajadores puede coger fuerza. Hay inversionistas en las empresas que son grupos religiosos, activistas, pensiones públicas que pueden aportar su granito de arena en una propuesta que para ellos es “el principio de una conversación”.